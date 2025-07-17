淘寶中伏？買二百多元泳衣慘走光當眾露胸　店家竟稱：只能拍照用

撰文：聯合新聞網
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夏天到來，不少民眾會去泳池或沙灘游泳消暑。

一名內地消費者爆料，她穿著新買的連身泳衣游泳時不慎走光，於是向店家客訴泳衣設計不合理。對此，店家回應「泳衣只能下水拍照」，令她相當傻眼。

淘寶上一件售價不算便宜卻「不能游泳的泳衣」引起熱議。（淘寶截圖）

多名顧客皆指穿這泳衣游泳會露出胸部「如同裸泳」　點圖放大瀏覽更多相關照片：

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根據陸媒「青島廣電解碼新聞」報導，有消費者爆料，她穿著新買的連身泳衣游泳時走光，令她不禁直呼：

發現走光的那一刻感覺無比羞恥！

她向店家客服投訴，泳衣設計不合理，前胸部分一邊高一邊低，不可能在游泳時可以遮住胸部。沒想到客服卻回應，此款泳衣不是專業泳衣：

只能下水拍照。

並且商品名稱已註明「海邊度假泳衣」。對此，消費者無法接受，這款售價為242元人民幣（促銷價格，截稿時售價為329元人民幣）的泳衣不能游泳，店家應在商品詳情頁面提醒並標註。

根據中國大陸「消費者權益保護法」規定，經營者應當真實、全面地向消費者提供商品或服務的相關訊息，不得進行虛假或引人誤會的宣傳。若經營者透過虛假宣傳、隱瞞真實情況等手段誤導消費者，導致消費者購買了不符合其實際需求的商品或服務，消費者有權要求經營者承擔賠償責任。

網友紛紛表示：

「設計理念：結合了競速泳衣的不美觀和度假泳衣的不實用」｜
「不能游泳的泳衣是要穿著去上班？」
「現在許多商家玩文字遊戲，誤導消費者」
「比買刀不能拍蒜還過分」
「2025解鎖了新知識：泳衣分為可以游泳的泳衣和不能游泳的泳衣」
「叫啥泳衣啊，應該改名叫下水拍照衣啊」
「合理，畢竟老婆餅裡面也沒有老婆」

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