「1種常見穿搭必走光」掀熱議　男網民認證：很容易看到女生露點

再尋常不過的一件上衣，差點成了18禁！



一名女網友穿了一件大U領短版上衣，本想說樣子看起來可以更性感些，也希望男友喜歡，孰知對方看了直接帶她去買一件衣服套，並禁止她下次再穿這樣。

有女網友被男友禁止穿大U領上衣，遂發文詢問，引出不少身高較高的男網友表示確曾看過女生走光。（示意圖，luis-santoyo/Unsplash）

有女網友被男友禁止穿大U領上衣，遂發文詢問，引出不少身高較高的男網友表示確曾看過女生走光。（示意圖，omar-lopez/Unsplash）

有女網友被男友禁止穿大U領上衣，遂發文詢問，引出不少身高較高的男網友表示確曾看過女生走光。（示意圖，judeus-samson/Unsplash）

她在Dcard發文表示，因為男友身高超過180厘米，從上方視角往下看，150厘米的她直接被看光光。

男友直接說：

妳知道妳小小隻，穿這樣我可以從我的高度，看到妳的胸嗎？甚至連內衣的顏色都看得到。

並表示連女生彎腰、坐下都會大走光，他就曾經不小心看過。

男友還跟她說，搭地鐵時，如果女生衣服太寬鬆或太低胸，也會不小心看到女生的內衣、整顆胸：

如果離罩還會看到乳頭。

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底下留言則釣出大票人認證說：

「男生的身高真的滿容易看到領口低或是寬鬆衣服女生的內在美，尤其女生坐著男生站著」

「我問過男生，基本上滿常看到女生走光」

「很多女生真的很容易走光，我179，很常看到女生的小紅豆（乳頭）」

「180路過，真的看得到，但是那種狀況其實很糾結，不知道要不要提醒對方，又怕被當變態去做筆錄」

「其實真的會，我185，前女友跟妳差不多，也是跟她逛街走一走看著她講話會看到整顆胸。」



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