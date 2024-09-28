「1種常見穿搭必走光」掀熱議 男網民認證：很容易看到女生露點
撰文：聯合新聞網
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再尋常不過的一件上衣，差點成了18禁！
一名女網友穿了一件大U領短版上衣，本想說樣子看起來可以更性感些，也希望男友喜歡，孰知對方看了直接帶她去買一件衣服套，並禁止她下次再穿這樣。
她在Dcard發文表示，因為男友身高超過180厘米，從上方視角往下看，150厘米的她直接被看光光。
男友直接說：
妳知道妳小小隻，穿這樣我可以從我的高度，看到妳的胸嗎？甚至連內衣的顏色都看得到。
並表示連女生彎腰、坐下都會大走光，他就曾經不小心看過。
男友還跟她說，搭地鐵時，如果女生衣服太寬鬆或太低胸，也會不小心看到女生的內衣、整顆胸：
如果離罩還會看到乳頭。
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底下留言則釣出大票人認證說：
「男生的身高真的滿容易看到領口低或是寬鬆衣服女生的內在美，尤其女生坐著男生站著」
「我問過男生，基本上滿常看到女生走光」
「很多女生真的很容易走光，我179，很常看到女生的小紅豆（乳頭）」
「180路過，真的看得到，但是那種狀況其實很糾結，不知道要不要提醒對方，又怕被當變態去做筆錄」
「其實真的會，我185，前女友跟妳差不多，也是跟她逛街走一走看著她講話會看到整顆胸。」
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