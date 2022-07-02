「淘寶御用50歲大媽模特」真身竟然係美少女　初扮阿嬸時僅18歲

經常刷淘寶，即便不買中年款的衣服，但一定看過中年款衣服與模特。在淘寶中年款服飾穿搭的照片中可見，一名似乎年近50歲，氣質優雅的女士穿起不同的老年穿搭在給淘寶商家拍穿搭照。偶爾在想，若50歲，自己也能如照片中的阿姨一般氣質真是太好了！但其實，這名「淘寶著名的50歲優雅老年阿姨模特」，真實年齡讓人傻眼。



這名50歲優雅阿姨，其實從事淘寶老年服穿搭拍攝已經有12年之久。初入行，她僅18歲，如今也只不過30歲。雖然穿著老年穿搭的模特，看上去非常優雅，但這對於18-30歲的女生來說夜未免顯老得太離譜了吧？

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這名年輕「裝老」的模特名為梁曉晴，她公開了自己畫上老妝的視頻。梁曉晴本人相貌歲稍微成熟，但還是有著30歲女孩該有的輕熟少女感，而且本人氣質也絕佳，不做老年拍攝時的本人和她工作時根本就是孫女&奶奶的對比。

在近日，她還因「拍了12年淘寶老年服，模特終於30歲」而上了熱搜，這才讓許多人驚覺，原來淘寶老年服模特，不營業時居然是個大眼有氣質的小姐姐。

對於自己長相略成熟，梁曉晴一點也不焦慮，反而認為沒必要刻意「凹出少女感」做自己就好。這樣的心態，也確實給顏值焦慮的女孩們帶來正能量啊！

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