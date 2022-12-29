離譜！瘋傳比堅尼辣妹泳池遭數十淫狼猥褻 強脫泳衣上下都被看光
撰文：聯合新聞網
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提到泳池戲水，許多人可能想趁機一展鍛鍊許久的肌肉，或者穿上比堅尼大秀身材。
近日一段影片在推特曝光，只見一名比堅尼辣妹遭數十名男子上下其手，甚至還有人拉扯泳衣，誇張畫面曝光讓網友大罵「垃圾」。
影片瘋傳惹眾怒 點擊放大瀏覽有關片段截圖：
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根據迦納媒體「atinkanews.net」報道，一段被網友分享到推特的影片，只見一名比堅尼辣妹在泳池中遭到數十名男子性騷擾，這群惡狼不斷對女子上下其手，不僅掐胸、從後面熊抱，當女子被救出泳池時，還有人伸手拉扯泳衣、泳褲，害這名辣妹上下都走光。
分享影片的網友雖然沒有詳細交代事發經過、時間、地點，但仍然在推特引起討論，「應該要有安全措施防止這種爛事發生」、「這他Ｘ也太爛了」、「看到這些讓我對自己身為男性感到羞愧」、「這是什麼垃圾」、「我們到底怎麼教育小孩的？這些男生竟然認為自己的行為沒有錯」。
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