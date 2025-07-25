迪士尼排隊遭2小孩插隊！港女勸阻無效　拿1物免擋「爬頭」獲激讚

迪士尼樂園一向吸引不同年齡層的賓客入場，日前有港女到香港迪士尼樂園遊玩，排隊過程中被2名小童故意「打尖」，先是趁她和友人聊天從後方「爬頭」，之後她們明確向小童表示「我哋（排）先㗎」，卻被對方忽視。



其後小童再次靠到旁邊欄杆，試圖越過她們二人，最終她拿出1件物件阻擋對方去路，方能制止小童插隊行為，更獲網民讚是好方法，「細個唔係大晒」、「做得好，一個過，後面就成班人推上㗎喇」。



有港女和友人於迪士尼樂園排隊期間，被後方小童不斷插隊，她最終拿出縮骨遮，以擋對方去路。（threads圖片）（threads圖片）

到迪士尼樂園遊玩 排隊期間被2小童插隊

該港女在threads帳號發帖，指日前和友人到香港迪士尼樂園，正在排隊等候玩灰熊山谷機動遊戲期間，有2名小童趁她們聊天未有為意，從後走上前排在她們前方「打尖」。樓主於是向對方表明「我哋（排）先㗎」，但2名小童未有理會，她們只好抓準機會「爬返佢哋頭」。

小童靠到欄杆試圖再次「超前」 港女出招秒KO

從樓主上傳照片可見，涉事小童當時站在她和其友人身後，不斷靠到旁邊欄杆，企圖再次越過她們2人「打尖」。樓主忍無可忍於是拿出1把縮骨遮，拉出遮柄擋着對方去路，以免再被小童「超前」插隊。

涉事小童站在樓主和其友人身後，不斷靠到旁邊欄杆，企圖再次越過她們二人「打尖」。（threads圖片）

樓主拿出1把縮骨遮，拉出遮柄擋着對方去路，免被小童再次「超前」插隊。（threads圖片）

網民讚好方法：細個唔係大晒

網民大讚樓主方法，認為即使是小童亦不應縱容他們插隊，「見識過，佢哋真係唔知衰，千方百計要攝前」、「做得好，一個過，後面就成班人推上㗎喇」、「細個唔係大晒」、「要大聲喝佢哋」、「（父母）唔識教仔，做下善事幫下手」。

園內不時出現插隊情況 網民慘呻：搞到無晒mood

有留言指不時於園內遇到被人插隊，直言「搞到無（晒）mood（興致）」，「噚日先喺Elsa船仔度鬧完人哋呀媽，又係話啲小朋友去咗廁所，要攝返上去搵老竇」、「我試過俾2個細路扮搵屋企人係咁向前攝，攝攝吓就變咗排頭位，佢口中嘅屋企人根本無出現過」、「之前對付佢哋（要）叉腰開踭，全程排隊高度戒備，未正式（玩）已心很累」。

（threads＠tiffanykikichan）