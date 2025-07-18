6月28日，日本政府正式施行了新版《風俗營業法》。



這部法規，過去大多數人只在深夜新聞的法律版塊中一眼帶過。可對住在愛知縣的中年母親A子（化名）來說，那天她刷到新聞標題時，眼淚一下子就掉了下來：

這法律，要是能早一點改就好了。

那是一場她女兒差點沒能走出來的噩夢，而起點，不過是一場在線遊戲裏的「邂逅」。

女學生搬出去住以為想獨立 日本媽媽知真相已太遲 已下海3個月（01製圖）

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一個普通女孩的陷落：從遊戲好友到牛郎店債務人

A子的女兒，今年剛滿22歲，是專門學校的學生，喜歡畫畫、看動漫，不太出門，平時最愛窩在房間裏打手遊。在母親眼中，她不叛逆，也不鬧騰，甚至連社交都少得可憐。

她是那種回家只說『我吃飽了』的人，我一直覺得她不太會被外人騙。

可就在去年冬天，這個「不會被騙的女兒」忽然變了。開始晚歸，不說原因；偶爾在客廳偷偷抹眼淚；甚至手機不離手、半夜還在瘋狂發消息。

起初，A子以為是學校出了什麼問題，或者她在打工時被欺負。直到某天，女兒發來一條訊息：

我要搬出去住，去外地做家務工作。

一開始A子還以為她是突然想獨立。可一問之下，真相讓她血壓飆升。

媽，我在牛郎店欠了很多錢，我得去風俗店打工還債。

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她以為遇到了喜歡的人 但他只是來收割的

女孩說，一切都從一款遊戲開始。那時她正在玩一款社交型手遊，某天和一個暱稱叫「KAZU」的玩家組隊打副本，對方風趣幽默、話很多、懂她的二次元愛好，還會誇她「聲音可愛」「很有氣質」。兩人從語音聊到私訊，從遊戲聊到現實。沒過幾周，KAZU提出見面吃飯。

第一次見面，男方穿得很講究，頭髮做得一絲不亂。女孩問他是做什麼的，KAZU笑着說：

我在夜場上班，其實是牛郎。

女孩一愣，本能地想遠離。但KAZU緊接着說：「只是工作啦，我不讓任何客人碰我……我只想跟你談戀愛。」接下來幾天，KAZU像熱戀中的男朋友一樣，每天發語音問候、接送上下課、製造儀式感。很快，女孩淪陷了。

他說，他是為了我才想多賺點錢。我覺得我應該支持他。

她開始被「戀人」的身份綁定，頻繁去店裏「捧場」。

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她被愛衝昏了頭 而他開始收割

牛郎店的第一單，KAZU幫她點了一瓶香檳，價值10000日元（約528港元）。女孩覺得貴，他卻說：

沒事，我會還你，反正我們是一家人。

第二次、第三次、第五次，KAZU開始在她每次去店裏時自行加點「高檔酒水」——有時一晚就上了六七萬日元。女孩開始吃不消，可KAZU早就準備好了話術：

你可以先欠着，下次再一起結清。

她問：「能不能不來店裏，我們單獨見面就好？」他冷了臉：「你是嫌我丟人了？」她怕失去這段關係，只好硬着頭皮繼續刷卡、借錢，甚至開始使用「後付制度」——店裏允許熟客「賒賬」，留下簽名，下次再還。

就這樣，一個月過去，她的「愛情賬單」已經破百萬日元。半年後，總欠款超過300萬日元，其中有70萬是「賒賬金」。當她無力償還時，KAZU變了臉。他不再温柔，而是開始每天發訊催債，語氣越來越激烈，有時甚至留言：「不付錢就別來見我。」

她害怕、焦慮、不敢告訴家人。最後，她在網上查到「風俗店高薪還債」的招聘廣告，點進去，聯繫了那家機構。「不露臉，日結，兩小時一萬。」她覺得，反正也沒人知道，就幹幾天，補點債，就能離開。

結果一做，就是三個月。

她說那是地獄 母親卻直到最後才知道

A子說，女兒直到被發現前，根本沒在家露出任何「非正常狀態」。她以為女兒只是打工太累，不想說話。她甚至還買過牛奶進房間，說：「你瘦了，要多吃點」。直到那個訊息傳來：「我要去別的城市做事，錢我會自己想辦法。」她才警覺。

A子強迫她講出真相，女孩才崩潰地哭出來：「我不是壞人……但我真的還不起了……」

法律修了 可有人已經傷痕累累

這起事件在日本並非個案。牛郎店利用戀愛情感捆綁女性、引導高額消費，再間接推入風俗業的操作方式，早已存在多年，只是一直遊走在法律灰區。直到今年6月28日，日本政府終於修正了《風俗營業法》，將「誘導他人從事風俗業以償還借款」的行為明文列入違法條款，並處罰相關從業者。其中提到：

禁止以戀人名義強迫消費；

禁止店家虛假宣傳營業額（如「年收數億」「No.1牛郎」）；

嚴格限制賒賬制度；

若引發人員流入風俗行業，將視情節判處最高6個月拘禁或罰款100萬日元。



名古屋地區的多家牛郎店目前已悄悄將招牌上的「銷售王」「傳說級」「高收入男」字樣用黑膠帶貼住，表示「配合政策」。但對A子而言，一切都晚了。她的女兒早已失去了信任，對男性產生心理創傷，不願再提過去，甚至對「喜歡」這件事也變得排斥。

她說她現在連打開社交軟件都害怕。看到有人說『你好可愛』，她就會想起那個牛郎。

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