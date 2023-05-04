新宿人氣景點「東急歌舞伎町TOWER」驚傳賣淫 290港元公廁有交易
撰文：聯合新聞網
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日本新宿的歌舞伎町是知名的聲色場所聚集地，近年受到經濟不景氣影響，讓當地的賣春行為，有越來越猖獗的趨勢。近來更有人直接在公共廁所，進行性交易行為，消息傳出後令人譁然。
根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報道，歌舞伎町的知名大樓「東急歌舞伎町TOWER」，傳出有賣春少女及恩客，因為嫌還要花錢去旅館辦事太麻煩，所以乾脆直接在大樓二樓的廁所口交解決。
這樣一次的賣春收費，則是落在5000日圓（約290港元）左右。
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報道指出，如果實際進入該棟大樓，會發現只有一名警衛看守著，大致上要去哪都不會受到阻撓。
大樓警衛認為，這棟大樓每天都有許多人進進出出，不太可能一一盤查每位顧客。不過，大樓廁所有設置警報裝置，如果有人使用廁所太久，警報就會發出聲響，因此他認為要在廁所賣春有其難度。
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然而大樓的其他店家，在聽聞這個消息後，即使並不確定詳細過程，卻認以廁所某些條件來看，應該是最有可能發生的地方。
由於近來賣春狀況越來越普遍，效率也越來越好，雙方可能在社群網站上談好價碼，相約後直接找地方辦事，賣春方為了拚時間多接客，確實也不排除迅速解決的可能。結果就是提供民眾方便的公共廁所，卻成為賣春行為的溫床。
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