東京「極樂酒吧」17越南女非法陪酒被捕　高顏值老闆娘反成焦點

日本東京都文京區湯島一間由越南人經營的女子酒吧（ガールズバー，Girl's Bar）涉嫌在沒有取得許可的情況下，讓員工從事夜總會才能提供的接客服務，因此該酒吧的經營者與員工共17名女性被依違反風俗營業法逮捕。



消息曝光後，酒吧老闆娘的超高顏值卻也意外引發熱議。

東京一間由越南人經營的夜總會涉無牌經營，老闆娘的超高顏值意外引發熱議。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

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日本女子酒吧為當地特有的文化，調酒師主要為女性，雖然是酒吧但是因為沒有提供陪酒、點煙等接待服務，因此被歸類為餐飲業，不受風俗法管理。

然而該間名叫「Queen」的女子酒吧卻違法讓女員工在店內陪酒，因此遭到警方查緝。

包含26歲經營者阮氏映（Nguyen Thi Anh）與28歲的段氏明紅（Duong Thi Minh Hong）在內共17名越南籍女子因未取得許可讓員工在店內從事接待工作，涉嫌違反風俗營業法被逮。

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據悉，Queen主打提供越南風情，女店員會穿上越南傳統服飾接待顧客，除了Queen之外，阮氏映和段氏明紅還在六本木、錦糸町等地經營5家提供接待服務的越南風女子酒吧。

根據警方調查，這些酒吧自2019年3月至2024年9月的6年間，總營收約4.4億日圓（約2286萬港元）。警方仍在進一步調查這起違法經營事件。

警方19日、20日分別將17人逮捕，然而逮捕畫面曝光後，擁有超高顏值的老闆娘與陪酒女員工們也意外引發話題。

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