超市女子買蘭王蛋！開盒拿出逐隻檢查　1事令目擊者嬲爆：咁放肆

超市選購貨物不宜「手多多」？有太古街坊到超市購物時，見到有名女子選購較高價的日本蘭王蛋，竟打開盒「反轉睇都唔夠，跟住佢仲要逐粒逐粒蛋攞出嚟上下方向睇」，之後她再檢查第二盒拿走並購買，沒有買逐隻摸過的第一盒。她認為該女子行為「咁放肆」，超市應將盒蛋用膠紙封起。網民指樓主應向超市經理反映，「舉報畀超市聽，貼相出嚟啦」。



樓主不滿該女子打開蘭王蛋的盒逐粒檢查，最後買了同樣揀選過的第二盒。（fb群組「太古人太古事」圖片）

取出蘭王蛋逐隻「上下方向睇」

樓主周五（7月18日）在facebook群組「太古人太古事」發文，指她到康怡的超市購物時，見到1名女子在雪櫃挑選較貴價的日本蘭王蛋時，「成盒蘭王蛋反轉睇都唔夠」，更將雞蛋逐隻取出「上下方向睇」。照片所見，女子打開其中1盒蘭王蛋，左手拿起1隻雞蛋查看、右手正取出另1隻蛋。樓主不滿指，「最PX係佢睇完第一盒攞過第二盒再睇，最終佢要咗第二盒」。

樓主認為該女子「咁放肆」，認為超市應該用膠紙密封好盒裝蛋，避免被人過度觸碰。

日本蘭王蛋受不少港人熱愛，雖然每盒10個價格接近50元，但仍有不少捧場客。（資料圖片）

日本蘭王蛋受不少港人熱愛，雖然每盒10個價格接近50元，但仍有不少捧場客。（資料圖片）

網民話過份：畀人摸均晒

許多網民不滿該女子如此揀蛋，「好過份喎」、「你都唔想你買嘅蛋係畀人摸均晒就棄貨啦」、「即同經理投訴」、「以為自己有個臭錢就大Q 晒」、「強迫症通常係焦慮引致的，可能係之前買過爛蛋。因為我都係廢老，我明，不過我唔會咁做」、「呢啲八婆舉報比超市聽，貼相出嚟啦」。

部份網民剛認為如果只是檢查有沒有破損就問題不大，「檢查有冇爛無問題，揀蛋換蛋就正仆街」、「明嘅，我試過返到屋企爆咗4隻，話就話有得換」。有留言建議可以購買後開袋檢查，如有問題即場換貨，「我會俾完錢現場檢查，冇問題就入袋，有問題即換貨」。

（facebook「太古人太古事」）