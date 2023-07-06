廚神系老婆獨愛食蟲　自創蟲燒賣蟲Pizza蟲餃子　甜品賣相更刺激

一名男子自爆他娶的老婆酷愛吃蟲，家裡每道料理煎煮炒炸皆把蟲蟲入菜，就連甜點和水果也不忘放蟲當配料，網友看了直呼好噁心，稱讚男子是真愛。



一名大陸網友自稱他的老婆在把蟲入菜這方面可說是廚神，素材從蠶蛹、蠶蛾到蠶蟲都有，每天早上先把蟲蟲炸了，和其他配料混合再包入餃子、餛飩和燒賣中。

【慎入】廚藝高老婆偏愛食蟲 點圖看看她的一眾蟲蟲菜色：

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除了包入麵食，這位賢妻的蟲蟲料理花樣還挺多，她把蟲蟲結成凍、串成烤串、烤成披薩、放入蒸蛋。另外甜點也不放過，她還製作蟲蟲香蕉酥以及蟲蟲水果盅。

原PO表示娶個老婆就像跟蟲結下不解之緣，網友表示：「這老婆上輩子是鳥？」、「每天蛋白質破表」、「娶這種老婆絕對是真愛」、「蟲蟲滿貴的，這家人應該頗有錢」、「這對夫妻是澎澎和丁滿嗎」、「看了讓人頭皮發麻」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】