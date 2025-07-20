韋帕｜熱心市民9號風球下免費義載　網民感動：小心開車一路平安

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／10號風球】颱風韋帕襲港，天文台於7月20日凌晨12時20分發出8號風球，至今早7時20分改發9號風球，早上9時20分更改發10號風球。風雨交加下，有熱心市民於社交平台發文表示願意免費義載有需要人士，引來不少網民大讚，同時亦祝願要平安到家，「小心開車，一路平安」、「好有愛，小心點」、「香港勝在有你，好人一生平安」。



颱風韋帕襲港，天文台於早上9時20分改發10號風球。杏花邨小巴站有市民於風雨下撐傘前行。（廖雁雄攝）

有兩名熱心市民今早分別於facebook地區群組發文提出免費義載，今早7時21分於「屯門公路塞車關注組」群組發文的市民表示「一陣有冇人要喺東涌返屯門或者天水圍，大約08:15，可以坐多人，免費」。樓主說，他是下班駕車回家順道義載，「打風都無車坐，的士又要加錢，幫到人有乜所謂，盡做啦」。

9號風球下熱心市民免費義載

另有市民今早7時59分於「柴灣人柴灣事」群組發文表示「杏花邨地鐵站至柴灣、小西灣區，往返東區醫院。長者或有小朋友優先，有需要PM我」。

有熱心市民於9號風球下，在社交平台發文表示願意免費義載有需要人士，引來不少網民大讚。（《逆權司機》劇照）

網民：好人好事，小心駕駛

帖文引來網民大讚，「好人好事，小心駕駛」、「萬事小心，平安到家」、「好暖心」、「好sweet」、「好心有好報」、「出入平安！祝福你」、「感激有你」。亦有網民提醒「做好事係啱，但打風保險唔賠㗎」。