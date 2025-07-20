10號風球下熱褲女與暴風搏鬥影片瘋傳！撐傘過路被玩謝　後續慘了

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球／10號風球】10號風球下，出外要注意安全。本港網絡瘋傳1段影片，觀塘康寧道有熱褲女打開雨傘過馬路，但由於風勢強烈，雨傘多次被暴風吹反，熱褲女要用力抓緊雨傘「與風搏鬥」，步履不穩。雖然成功安全走過馬路，然而後續發展令人心酸。



影片引來網民熱議，有人笑言熱褲女「臂力幾好」、「把遮算好勁，冇骨肉分離」。但亦有不少網民提醒打風出街最好着雨衣，「呢啲風勢，遮根本沒用」、「其實好危險，一唔小心連人帶遮扯走咗出意外，最好係雨褸」。



本港網絡瘋傳1段影片，觀塘康寧道有熱褲女打開雨傘過馬路，但由於風勢強烈，雨傘多次被暴風吹反，熱褲女要用力抓緊雨傘「與風搏鬥」，步履不穩。（Threads@wing66666）

10號風球下有雨傘也沒用？有港男於社交平台發布影片，指10號風球生效期間，觀塘康寧道有熱褲女打開雨傘過馬路，卻十分狼狽。

觀塘熱褲女撐雨傘過馬路 與暴風搏鬥

第1段影片見到，當時觀塘康寧道橫風橫雨，有1名穿熱褲女子打開雨傘過馬路，惟第1步就遇上難關，事關雨傘被暴風多次吹反，來來回回，熱褲女要花盡力氣抓緊雨傘。

當時觀塘康寧道橫風橫雨，有1名穿熱褲女子打開雨傘過馬路，惟第1步就遇上難關。（Threads@wing66666）

雨傘被暴風多次吹反，來來回回，熱褲女要花盡力氣抓緊雨傘。（Threads@wing66666）

雨傘被暴風多次吹反，來來回回，熱褲女要花盡力氣抓緊雨傘。（Threads@wing66666）

雨傘被暴風多次吹反，來來回回，熱褲女要花盡力氣抓緊雨傘。（Threads@wing66666）

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幾經辛苦在綠燈轉回紅燈前走過馬路，但踏上馬路前一刻風勢加劇，熱褲女一度被雨傘拉向後移，幸熱褲女「力挽狂瀾」，成功踏上行人路。

成功過馬路但後續心酸 拍片者：對把遮有情有義

第2段影片見到，熱褲女的雨傘已被暴風「吹爛」露出傘骨，無法再使用，而熱褲女拿着破爛的雨傘，默默繼續餘下路程。拍攝影片的港男形容，「佢對把遮都真係有情有義㗎」，又笑言「我覺得佢嘅臂彎更加勁，（暴風下）都仲拉得住（雨傘）」。

熱褲女的雨傘已被暴風「吹爛」露出傘骨，無法再使用。（Threads@wing66666）

熱褲女的雨傘已被暴風「吹爛」露出傘骨，無法再使用。（Threads@wing66666）

熱褲女拿着破爛的雨傘，默默繼續餘下路程。（Threads@wing66666）

網民建議打風穿雨衣：呢啲風勢，遮根本沒用

網民看過影片議論紛紛，有人笑言熱褲女「臂力幾好」、「把遮算好勁，冇骨肉分離」、「對不起我看笑了」。

但亦有不少網民提醒打風出街最好着雨衣，「呢啲風勢，遮根本沒用」、「其實好危險，一唔小心連人帶遮扯走咗出意外，最好係雨褸，萬一開遮遇強風盡快收遮搵地方避，反正要濕嘅把遮都擋唔到，收遮反而係最好選擇」、「打風落街：唔好開遮，着雨褸，着拖鞋」。

也有網民分享類似經歷，「我都試過等紅綠燈，大風得濟表演吹爛把遮，當時有好多車望到，真係覺得勁樣衰」、「觀塘康寧道呢個燈位，唔知點解唔打風嘅時候都特別大風啲，啲風仲要壓住吹落嚟」。