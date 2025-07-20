韋帕｜保安男颱風天趕返工 接受無綫訪問爆金句：返工本來就辛苦
撰文：謝茜嘉
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【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／10號風球】颱風韋帕襲港，天文台已於下午4時10分改發8號風球。無綫新聞記者今早於港鐵站採訪趕着上班的打工仔時，問做保安、周姓的中年男子提早半小時出門上班會否覺得辛苦，周生回答「返工本來就辛苦㗎啦」，與2019年接受有線新聞記者採訪，回答「我嘅訴求就係想返工」的黎生相映成趣。
周生的受訪片段於網上瘋傳，不少網民大讚是金句，「終於有正常人唔係答我好鍾意返工」、「周生又啱喎，駁唔到」、「講出個重點，真嘢係心照，邊度講得」。
不少打工仔今早於天文台改發9號風球前，提早乘搭港鐵上班。無綫新聞記者於港鐵站月台採訪打工仔，1名周姓中年男子聲稱任職保安，因颱風關係提早了半小時出門上班，記者接着問「早半個鐘返工有冇覺得好辛苦？」，周生笑着回答「返工本來就辛苦㗎啦」。
任保安男子颱風天趕返工 受訪爆金句：返工本來就辛苦
該受訪片段引來網民截錄瘋傳，網民笑言「終於有市民講番啲正常嘢」、「答得好好」、「黎生今日有冇返到工」、「黎生，今日休息」、「阿媽係女人嘅嘢唔好講啦」、「辛苦談不上，上班是我的本分？」。
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