韋帕｜8號風球的士加收$XX劏客：打風行規嚟！　港男1招KO獲激讚

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球／的士】韋帕襲港下的士「劏客」？有港男於社交平台發文，指他在8號風球下於旺角截的士去佐敦，詎料司機要求「加70元」，聲言「你都知打緊風行規嚟㗎嘛」。樓主聞言沒有上車，沒想到結局令人意想不到。



事件引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「非常認同你做法」、「乘客討厭的士司機，係有原因嘅。早前已經有保險業講過，颱風下的士營業，亦屬受保之列，任何藉口，均不是濫收車資的理由」。不過亦有網民稱可以接受，「打風我覺得可以接受」、「啱價就上，唔啱咪算，話晒都打風，呢一刻無風唔代表下一刻安全」。



韋帕襲港下天文台需要發出8號以上風球。（鄭子峰攝）

8號風球下的士「加價」合理？有港男於社交平台Threads發帖文，指今日（7月20日）凌晨1時前、即8號風球下他在旺角朗豪坊伸手截的士，有1輛「冚旗」的士駛近，司機問他去哪裏，他回答佐敦，對方隨即說「吓，佐敦呀，加70（元）啦，你都知打緊風行規嚟㗎嘛」，令樓主大感不滿，「我向來都知打風坐的士係要加錢，就算你唔講我都會自動加畀你。語氣好似XX我咁，打風仲咁難為你開工？」。

有港男於社交平台發文，指他在8號風球下於旺角截的士去佐敦，詎料司機要求「加70元」，聲言「你都知打緊風行規嚟㗎嘛」。(資料圖片)

8號風球下旺角去佐敦加收70元 樓主絕招KO

樓主表示，他最終沒有上車，「我冇上車，我叫佢走」，之後有第2部的士駛近，今次司機「咩都冇講」，到佐敦只需29元車資，直指「我直接畀$100（第2部的士司機） ，都唔益嗰個DCX（第1部的士司機）」。

樓主表示，他最終沒有上車，「我冇上車，我叫佢走」。(《回歸》劇照)

無上車後續超展開

樓主最後補充：「希望頭先收我原價嗰個的士司機，一路順風生意興隆。其實講嘢好聽啲，又或者係上車同個客傾（車費）會唔會好啲呢？」

網民激讚做得好 爭議的士打風加價是否合理

網民看過帖文議論紛紛，大讚樓主「做得好」，「非常認同你做法，幾年前萬聖節中環返灣仔要$500，我選擇行到金鐘坐巴士返屋企」、「我試過有次8號風球返工，天氣幾好，冇風冇雨，平時風球下截的士，由於路途近，大概幾分鐘車程只係加收$50，但嗰次嗰個司機加收$100，仲要唔係載我1個，係載埋現場其餘4個人，每人加收$100。唔甘心咁樣俾人劏，所以拒絕」、「乘客討厭的士司機，係有原因嘅。早前已經有保險業講過，颱風下的士營業，亦屬受保之列，任何藉口，均不是濫收車資的理由」。

網民爭議的士打風加價是否合理。(資料圖片)

也有網民認為的士打風加價可以接受，「打風我覺得可以接受」、「上車前明碼實價，啱價就上，唔啱咪算，話晒都打風，呢一刻無風唔代表下一刻安全」。但有網民反駁，「明碼實價係應該跟錶，唔係浮動價格，打風唔安全可以擺低部車唔揸，揸車本身就係有風險」。