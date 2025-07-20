韋帕｜10號風球call的士　乘客要求八五折　網民驚悉目的地籲體諒

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球／的士】韋帕襲港，天文台於早上9時20分發出10號風球。有的士司機於網上的士群組上載電召的士手機應用程式（Call車App）截圖，見到有乘客於10號風球下召的士由牛頭角到跑馬地養和醫院，卻開價「公司價（八五折）」並加上1個要求。



其他的士司機看後直斥「唔係咁黐線啊」、「慢慢等啦X頭」。但亦有網民指出「醫護10號都要返工㗎其實」，呼籲體諒。



有乘客於10號風球下召的士由牛頭角到跑馬地養和醫院，卻開價「公司價（八五折）」並加上1個要求。（資料圖片）

天文台於早上9時20分發出10號風球，市面天氣惡劣。有的士司機於早上8時43分在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發布「Call車App」截圖，顯示有乘客於10號風球下召的士到養和醫院，卻提出「八五折」等要求。

10號風球召的士要求八五折+單程隧道費

從截圖見到，該乘客電召的士由牛頭角通明街鴻發大樓，到港島跑馬地養和醫院，但要求「公司價（八五折））及「收單程隧道費」，以Payme支付。

該乘客電召的士由牛頭角通明街鴻發大樓，到港島跑馬地養和醫院，但要求「公司價（八五折））及「收單程隧道費」，以Payme支付。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

網民1原因籲體諒

截圖引來其他的士司機及網民熱議，有的士司機斥責「唔係咁黐線啊」、「慢慢等啦X頭」、「唔係出車呀？」。不過亦有網民指出，「醫護10號都要返工㗎其實」，呼籲體諒，惟有的士司機反駁「當我敬重佢要返工，咁就可以剝削司機？」。