紅姐始祖？深圳女劈腿20男要求送iPhone後轉賣 半年儲夠買樓首期
撰文：TVBS新聞網
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大陸日前爆出「南京紅姐事件」後，除了迅速在兩岸網路上掀起熱烈討論，還讓「愛情詐騙」事件獲得高度重視。
不過，其實早在2016年時，深圳就曾有一名女子在半年內與20名男子交往，並向每人討要全新iPhone後轉賣，藉此賺足買樓的首期。
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綜合多家陸媒報導，這起事件發生於2016年，當時微博上有一名網友發文爆料，自己的一名女性朋友在前往深圳工作後，雖然從事著薪水不高的文書工作，卻在某天突然於微信朋友圈曬出買樓照，讓眾人相當傻眼。
該網友表示，在許多朋友齊心打聽後得知，女子在過去半年內同時與20名男子交往，並向所有「男友」討要一支iPhone 7，接著又將20多台的全新手機透過網路轉賣，從中賺進超過12萬元人民幣，最後將這筆錢轉換成買樓首期。
這則貼文在當時吸引超過1300萬人轉發，眾人也紛紛留言討論，更笑說女子的買樓之路相當勵志。
不過，也有一名自稱是女子同事的網友透露，女子在公司內非常外向，人緣也不錯，但在這起事件曝光後，公司便決定將其辭退。
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