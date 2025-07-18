紅姐事件｜健身教練熾陽梅毒陰性　另一檢測卻陽性：以後不親嘴了

大陸南京一名焦姓男子扮女裝自稱「南京紅姐」，與1691名男性發生性行為，在網路上掀起熱議。其中一名25歲健身教練「熾陽」日前公布自己梅毒檢測，結果是陰性。不過近他又貼出了幽門螺旋桿菌測試，結果「陽了」。



大陸南京一名焦姓男子扮女裝自稱「南京紅姐」，與1691名男性發生性行為，在網路上掀起熱議。（截圖）

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健身教練「熾陽」日前在事件曝光後，因收到諸多訊息不勝其擾，讓他不得不承認影片中的健身教練就是自己。而他也馬上做了梅毒檢測，結果是陰性。但沒想到在幽門螺旋桿菌測試卻出現陽性，雖然只是試紙測試，還無法確定是否感染，但他也哀號：

「保證以後不親嘴了。陽了。」



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而曝光後，網友也紛紛留言敲碗兩人在一起：

「這麼好的男的，把最美好的都給了紅姐」

「紅男人的嘴巴香嗎」

「跟紅哥在一起吧，等他幾年他就出來了」。



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