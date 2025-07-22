大埔驚現有毒青竹蛇！居民林村河牆壁上發現　蛇王：打風後易出沒

蛇出沒注意！有大埔居民於網上發文提醒，打風後林村河河岸牆壁上有蛇出沒，不少網民認得是有毒的青竹蛇，表示「感恩告知警惕」、「風前有人拍到林村河、紅色橋附近仲有銀腳帶，大家小心」。



「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》查詢時表示，照片中確實是青竹蛇，最明顯的特徵是蛇尾帶紅色，而打風後蛇類通常更易出沒，因為有充足水源，亦有樹蛙出沒可進食。



有大埔居民於網上發文提醒，打風後林村河河岸牆壁上有蛇出沒，不少網民認得是有毒的青竹蛇。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

該大埔居民今早（7月22日）8時許於facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，「打風後行林村河小心啲，唔好黐牆邊位咁近」。照片見到，牆壁罅隙中有1條細小的青色蛇。

大埔林村河驚現有毒青竹蛇

不少網民留言表示，認得是有毒的青竹蛇，「青竹蛇好毒」、「個頭係三角形，師傅教落係有毒」、「睇相都驚」、「好細條咁， 真係唔會留意到」、「驟眼睇以為係藤本植物，開大先知原來青竹蛇」、「附近應該有老鼠出沒」。

不少網民留言表示，認得是有毒的青竹蛇，「好細條咁， 真係唔會留意到」。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

女蛇王：打風後蛇類易出沒

根據「hongkongsnakeid.com」網站資料，青竹蛇在香港很常見，活躍於晚間，偶然亦可在日間樹叢中找到牠，通常出沒在開揚地方如小徑或排水管，其毒液非常危險。