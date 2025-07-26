仁愛堂流動中醫醫療車服務60條屋邨　贈醫施藥助基層儲備健康資本

仁愛堂主動走入公共屋邨社區贈醫施藥，透過中醫藥「治未病」的優勢，幫助基層市民及有需要人士調理身體、增強免疫力，從根本減少他們生病的機會，在經濟寒冬中儲備最寶貴的「健康資本」，以更強健的體魄應對各種挑戰。



仁愛堂流動中醫服務將涵蓋近年新落成的屯門和田邨及菁田邨。（仁愛堂提供）

仁愛堂於2024年8月進行「仁愛堂流動中醫服務 – 病人滿意度調查2024」，了解服務使用者對仁愛堂流動中醫醫療車服務的意見，以加強對市民的醫療支援。結果顯示大部份受訪者認為診療後病症有改善、9成受訪者會向親友推薦本堂流動中醫服務、超過9成受訪者認為服務地點方便易逹。

中醫醫療車將服務全港60條屋邨

為進一步加強中醫服務支援，幫助基層市民儲備「健康資本」，仁愛堂將於本年度投放港幣30萬元，由2025年8月1日起全線綜合及流動中醫醫療車將穿梭全港近60條公共屋邨贈醫施藥，範圍涵蓋近年新落成的屯門和田邨及菁田邨，預計6,000人次受惠。

公共屋邨居民到仁愛堂綜合及流動中醫醫療車公共屋邨服務點享用內科診症服務，即可免費獲贈濃縮中藥一劑。（仁愛堂提供）

為鼓勵受惠對象透過中醫藥改善體質，是次贈醫施藥無須預先申請或審查，公共屋邨居民到仁愛堂綜合及流動中醫醫療車公共屋邨服務點享用內科診症服務，即可免費獲贈濃縮中藥一劑*。(先到先得，送完即止)。

參與贈醫施藥之公共屋邨服務點詳情



查詢詳情：2655 7757