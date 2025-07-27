22歲女患巨乳症「單側乳房大如西瓜」共重12kg　募資縮胸重拾自信

相信不少女性都希望擁有豐滿乳房，有人甚至不惜進行豐胸手術，企圖令胸部更美觀堅挺。不過巴西有年輕女生受胸部過大問題困擾，事關其胸部在短短數月內瘋狂變大，單側乳房甚至大如一顆西瓜，兩邊乳房合計重達12公斤。過大乳房令她飽受困擾，除了身體上不適，外出亦曾被店員誣衊她偷竊，最後前往求診確認罹患「巨乳症（Gigantomastia）」。



女子因無法負擔昂貴的手術費用，故透過電視節目募資，籌集約7,200美元（下同，約5.6萬港元），最終成功完成縮胸手術。雖然她胸部「沒有知覺也無法哺乳」，但她仍對結果非常滿意，重拾自信的她更開心表示，「可以準備開始談戀愛」。



巴西有女子患上巨乳症，單側乳房大如西瓜，募資完成縮胸手術重拾自信。（IG影片截圖）

巴西22歲女「單側乳房大如西瓜」 合共重12公斤

綜合外媒報道，巴西一名22歲女子馬孔德斯（Thaynara Marcondes）於2024年年初發現胸部突然變大，乳房幾乎每月增加1.6磅（約0.7公斤）。最初她並未在意，直至兩邊乳房合共重達26磅（約12公斤），單側乳房則大如一顆西瓜，讓原本穿中碼襯衫的她，穿大碼衣服也變得不合身時，才察覺事情嚴重性。馬孔德斯非但無法穿上原有胸圍，更崩潰形容「有天我試了8件恤衫，但沒有一件合身」，最終只能選擇定製衣服。

22歲女子馬孔德斯，於2024年年初發現胸部突然變大。（IG影片截圖）

22歲女子馬孔德斯，於2024年年初發現胸部突然變大。（IG影片截圖）

女子單側乳房大如一顆西瓜，兩邊乳房合共重達12公斤。（IG影片截圖）

巨乳嚴重影響日常生活

過重的乳房嚴重影響馬孔德斯生活，她不時出現肩頸、背部疼痛，「這真的讓我很困擾，剪腳甲、綁鞋帶都變得困難」，掃地、做飯等基本家務亦難以完成，有時甚至需要輪椅輔助移動。除了身體上不適，外出亦經常被人指指點點，曾經有店員以為她把商品藏在胸部，指她涉嫌盜竊。

求醫證實罹患罕見病「巨乳症」

馬孔德斯開始擔憂自己患上乳癌，遂前往求醫，卻被證實罹患巨乳症。這種罕見病全球至今僅有300宗病例報告，目前尚不清楚這種疾病併發症病因，但相信與荷爾蒙變化有關，導致肌肉細胞體積增大，乳房繼而迅速，且不受控制地過度發育。

馬孔德斯擔憂自己患上乳癌，前往求醫被證實罹患巨乳症。（IG影片截圖）

目前尚不清楚這種疾病併發病因，但相信與荷爾蒙變化有關。（IG影片截圖）

籌集5.6萬港元 成功完成縮胸手術

由於馬孔德斯無法負擔私家醫院的手術費用，所以透過電視節目求助，籌集近7,200美元，於2024年10月完成縮胸手術。當時手術耗時長達10小時，醫生成功為其切除重達22磅（約10公斤）多餘的乳房組織。

女子無法負擔私家醫院手術費，遂透過電視節目，籌集5.6萬港元完成縮胸手術。（IG影片截圖）

女子無法負擔私家醫院手術費，遂透過電視節目，籌集5.6萬港元完成縮胸手術。（IG影片截圖）

女子手術後重拾自信，幽默稱「現在可以準備談戀愛」。（IG影片截圖）

女子重拾自信：現在可以準備談戀愛

馬孔德斯表示，雖然其胸部術後沒有了知覺，亦無法哺乳，但她卻非常滿意結果，「我真的很開心，照鏡子時會忍不住想『哇，我變漂亮了』」，亦不用再承受他人異樣目光。重獲自信的她幽默指，「現在可以準備談戀愛」，亦期待穿上泳衣前往海灘。不過她仍需定期追蹤胸部變化，醫生提醒若然乳房尺寸再次變大，往後可能需要進行雙乳切除手術。

（綜合）