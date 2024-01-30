隆胸後未必會Keep住「堅挺」？醫生揭乳房下垂4大因素　靠1招改善

許多愛美的人士為了擁有傲人身材而去做隆胸手術，不過，時間久了多少都會遇到乳房下垂的問題，對此，就有台灣醫生表示，可做提乳手術改善下垂，讓你重拾健康與自信。



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一名六旬婦人聲稱年輕時因想擁有傲挺的身材，曾接受過注射填充物的隆胸手術，隨著年齡增長，不僅乳房下垂，自我檢查時還摸到硬塊，對此，台中慈濟醫院整形外科游騰翔醫生指出，隆胸後的女性，隨著歲月推移、生產哺乳後，還是一樣會面臨乳房下垂問題，因次會考量病人安全，先由乳房外科檢查，確認植入物沒有癌病變跡象，再做提乳手術改善下垂，讓病人擁有健康與自信。

游騰翔指出，該婦人到門診檢查後發現，除了乳房下垂，的確也有出現硬塊組織，他表示，早期隆胸手術流行以注射方式在乳房注入植入物，達到豐胸效果，但手術年代久遠，不易判斷硬塊是植入物，還是乳房癌變組織，因此先會診乳房醫學中心，還好切片化驗後證實為傳統隆胸手術使用的填充物，確定病人乳房沒有癌化，再實施「倒T型方式」乳房提拉手術，並清除部分乳房纖維瘤與硬塊，終於讓病人同時擁有健康與自信。

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游騰翔說明，生育、哺乳、體重改變還有年歲的積累，都是女性「乳房下垂」因素，早期追求身材勻稱的女性都選擇隆胸，但醫療技術進步，現在可以透過「提乳手術」恢復原有胸型。游騰翔醫生說「一般乳房下垂的程度，可藉由乳頭或乳暈相對於乳房下緣線的位置，來判斷下垂程度」。

游騰翔醫生強調，雖然乳房下垂不會直接影響身體健康，但體態改變卻會降低病人自信，因此會建議患者接受「提乳手術」，並且多做擴胸運動與胸部按摩，鍛鍊胸部肌肉促進血液循環，讓胸部更加豐滿結實，另外，他也建議女性朋友，如果有乳房下垂疑慮，可至整形外科門診諮詢，更重要的是，如自行觸診胸部懷疑出現硬塊，要把握時間到乳房外科檢查，才能兼顧健康與健美。

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