港鐵拖篋婦車廂放膠袋「讓女童踎地小便」！港女斥：屙到成地都係

人有三急雖然難忍，但都不應「就地解決」！有港女日前於社交平台公審，指搭乘港鐵期間看見有1名拖篋的婦人「攞個膠袋畀個細路女踎喺到屙」，然後「屙到成地都係」。從樓主上傳的影片可以看到，婦人離開後的確有不明液體沿地面流開，她目睹事件感到震驚，遂稱「上網見得多，今次喺正我面前屙尿」。



片段引來網民批評，「真係黐X線，佢哋唔知羞恥？」、「隔住個芒都有陣（尿）餲味」，而涉事婦人當時因拖着行李篋，有留言猜測對方是旅客，「真係唔好成日話香港人歧視，架係自己丟㗎」。



有拖篋婦被公審搭乘港鐵時，於車廂地面放置膠袋，供同行女童踎地小便。（threads影片截圖）

目擊經過的女乘客在threads帳號發帖，驚訝表示「上網見得多，今次喺正我面前屙尿」。影片顯示，樓主當時正搭乘港鐵屯馬綫列車，1身穿橙紅色衣服、揹着橙色背囊的拖篋婦人正在整理地上1個白色膠袋，然後帶同膠袋匆忙離開車廂，人群散去後可見有液體沿地面流開。

目擊者：屙到成地都係

樓主指，她目擊該婦人「攞個膠袋畀個細路女踎喺到屙」，最後「屙到成地都係」。片中雖然未見女童便溺一幕，不過旁邊卻傳來乘客不滿批評的聲音，認為若人有三急可以向月台職員求助，而非當眾解決，同時斥責「好離譜真係」，片段至此告終。

身穿橙紅色衣服的拖篋婦人，正彎腰整理地上的白色膠袋。（threads影片截圖）

身穿橙紅色衣服的拖篋婦人，正整理地上的白色膠袋。（threads影片截圖）

婦人之後帶膠袋離開車廂，有不明液體沿地面流開。（threads影片截圖）

其後上車的乘客並不知情，直接站在女童疑似便溺位置。（threads影片截圖）

網民狠斥黐線：佢哋唔知羞恥？

許多網民紛紛批評當眾便溺行為，「真係黐X線，佢哋唔知羞恥？」、「隔住個芒都有陣（尿）餲味」、「站已經有廁所」、「我都有2個細路，但從來無發生過呢啲場面，我真心唔明早啲帶細路去廁所有幾難」、「就算啲人帶狗狗出街散步，好多狗狗都唔會周圍亂咁屙」，又不明為何當時車廂內沒有乘客挺身指正，「我覺得無人出聲仲恐怖」。

網民估計涉事婦人是旅客：唔好怪人歧視

有個別留言猜測片中人為旅客，「各處鄉村各處例 ，只可惜佢哋去邊度都唔遵守規矩」、「真係唔好成日話香港人歧視，架係自己丟㗎」、「唔歧視都唔得啦，真係好肉酸」。惟有人覺得小童尿急難以預計，亦體恤對方有使用膠袋，「有個袋咪算好，漏出嚟都無計，太細個唔識忍尿都無辦法，佢忍唔到最後都係瀨」。

（threads＠oooiyin.c）