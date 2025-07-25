動漫電玩節．多圖｜Coser盛裝出席　上海少女自創角色連續5日到場

第26屆香港動漫電玩節今日（25日）開幕，至下周二（29日）在香港會議展覽中心舉行。今年同人區移至3樓，與「CosParadise」連結，可容納人數增加7,000人，規模創新高。Cosplayer（角色扮演者）門票每日限量3,500張，售45元。



有來自上海、居於香港的Cosplayer打算連續5日到場，認為香港的動漫節較適合同好交流，而內地的則較為商業化。



有人扮演日本漫畫《東京食屍鬼》角色「神代利世」。（羅國輝攝）

今年動漫電玩節同人區移師3樓，可容納人數增加7,000人。（羅國輝攝）

今年動漫電玩節同人區移師3樓，可容納人數增加7,000人。（羅國輝攝）

今年動漫電玩節同人區移師3樓，可容納人數增加7,000人。（羅國輝攝）

今年動漫電玩節同人區移師3樓，可容納人數增加7,000人。（羅國輝攝）

上海Coser：內地動漫展較商業化 香港適合同好交流

來自上海的曲小姐目前居於香港，她設計了一系列原創角色，連續5天會每天扮演一個角色到場，成本每個3、400元。她表示參與活動為主，預計不會消費很多，「因為我還是學生，要控制一下消費」。她形容香港的動漫展氣氛較內地好，因為內地的動漫展有較多商業元素，「Coser會架燈陣、擺攤收費攝影，香港比較適合同好交流」。

來自上海的曲小姐目前居於香港，將連續五天都到場。（羅國輝攝）

來自上海的曲小姐形容香港的動漫展氣氛較內地好，因為內地的動漫展有較多商業元素。（羅國輝攝）

▼ 2025年7月25日 動漫電玩節開鑼 ▼



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中二學生打算分三日到場 料共花1,500元

今年就讀中二的蔡同學扮演《原神》的希格雯，她遺憾未能搶到每日限量3,500張Cosplayer登記證，所以只能留在1號展廳。不過她仍然很高興，「買到我鍾意嘅周邊，所以都好開心」。她計劃會再與朋友來2次，預算每天花費500元。

朱同學扮演《第5人格》的夜魔，她特意從網上訂購輪椅，整套服裝成本約3,000元。她表示接下來幾天都會到場，扮演不同角色。

朱同學扮演《第5人格》的夜魔，她特意從網上訂購輪椅，整套服裝成本約3000元。（羅國輝攝）

動漫電玩節當然少不了「Coser」Cosplay扮演不同角色，今年同人區移師3樓，新增「香港世界同人祭 2025」，與「創天綜合同人祭 2025」聯動。（羅國輝攝）