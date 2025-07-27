兩大媽K11商場藝術館脫鞋睡覺　目擊者這樣做　網民：好影響市容

大地任我躺？有網民發文公審兩名大媽，於尖沙咀K11購物藝術館內脫鞋，更分別坐在地上玩手機及躺下睡覺。他看不過眼，告知商場保安，保安立即前去勸籲大媽離開。



有網民發文公審兩名大媽，於尖沙咀K11購物藝術館內脫鞋，更分別坐在地上玩手機及躺下睡覺。（Threads圖片）

該網民於Thread發文發相，指他在K11購物藝術館3樓1個角落碰見兩名大媽不文明行為，直斥「好恐怖，好惡心，點解可以喺商場入面除晒鞋瞓覺，仲要喺茶飲店斜對面」。照片見到，兩名大媽均脫了鞋，1人坐在地上玩手機，另1人則躺下睡覺，身旁放有多袋物品。

兩大媽K11商場內脫鞋睡覺

網民留言批評，「瞓地係有問題，阻住晒」、「真係好影響市容」、「禮儀係文明人先有」、「啲思維未進化嘅人，好難要求佢哋變得文明」、「K11立即cheap晒」；有人說「很好奇為何他們這樣躺皮膚不會敏感，好強啊！」。

樓主其後回覆網民說，他買完飲料後，「call咗保安去睇，佢哋即刻做嘢。見暈咗（睡覺）嘅人起返身，着返鞋」。（《金宵大廈》劇照）

樓主：已找保安處理

有網民就建議樓主找保安或報警，「叫保安問下佢哋係咪唔舒服使唔使報警，如果唔係就叫佢哋起身！」、「有人暈咗仲唔報警？」、「想報警懷疑有人中暑死咗」。

樓主其後回覆網民說，他買完飲料後，「call咗保安去睇，佢哋即刻做嘢。見暈咗（睡覺）嘅人起返身，着返鞋」，直言「因為我要飲嘢，我唔想影響我胃口」。有網民大讚樓主，「多謝你，做得好！」。