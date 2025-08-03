台灣5、6月統一發票25日開獎，不少當地人習慣守在螢幕前，把握兩個月一次的小確幸。



有網友近日在Dcard分享一段帶有洋蔥的故事，她表示自己曾中過一張千元發票，卻遲遲未前往兌領，因為那是母親離世當天留下來的購物收據：

是我這輩子最不想買的東西。

發票中獎！女網友卻「傷心到不停流淚」：是這輩子最不想買的東西（01製圖）

至今仍沒去領獎「怕看到店員的表情」（點圖放大閱讀）：

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原PO表示，自己平時連200元（台幣，下同）中獎機率都很低，沒想到某次竟中了1000元。她回憶，那天是母親去世的日子，當下腦中一片空白，只能依禮儀社人員的指示完成手續，所購買的遺體袋與往生被，成了那張中獎發票的內容。

她感嘆：

每次看到這張發票，都會感傷、止不住淚水，也不敢去兌獎，怕看到店員的表情。

雖然至今未領獎，原PO仍心懷感謝：

謝謝媽媽，走的時候還不忘告訴我，我會很幸運地走完接下來的路。

貼文曝光後，許多網友為她感到心痛，也分享類似經歷：

「我家貓咪過世火化當天，也中了一次1000元，至今都捨不得花」

「突然想起，媽媽某天問我還有沒有零用錢，那時我才大學，其實有在打工，隔沒多久媽媽意外離開，收拾她的東西翻到銀包，打開一看，是一張我小時候的照片和兩千塊」



不過，也有網友實際查詢發票號碼後發現，原PO所貼照片上的號碼對中的是200元而非1000元，但多數人仍選擇溫柔以待：

「眼淚會讓視線模糊的」

「拍拍妳（肩膀），媽媽一直在妳的身邊」

「媽媽會以另一種方式繼續愛妳，加油」

「我們活著的人，也都要好好活著」

「妳會一直幸運的」



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