日本男中3億円頭獎！之後身家歸零再暴富再歸零　20年後現況曝光

一夜暴富後，他從「社畜」變「貴公子」，最後卻一無所有：中獎，竟是我噩夢的開始。



你有沒有做過這種夢？買彩票中個幾千萬，從此不用上班、不用社交、不用拼命討好任何人，錢多到可以天天睡到自然醒，開豪車住別墅，環遊世界……這種「一夜暴富」的美夢，大概沒人能拒絕。但如果這場夢真的成真了呢？

日本就有一個男人，真的被天上掉下來的「彩票大獎」砸中了。然而不到10年，這個曾經擁有3億日元（約1600萬港元）的人，如今卻落得一身債務、孤身一人、住在破舊出租屋，還在幻想「再中一次」。

日本男子久慈六郎中了3億日元彩票頭獎後人生如過山車。（《しくじり先生 俺みたいになるな!!》節目截圖）

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他叫久慈六郎（化名），曾是個普普通通的上班族。中彩前，他38歲，月薪27萬日元，沒有老婆沒有女朋友，每天的快樂無非是下班後在居酒屋來一杯啤酒，配幾串烤雞皮。他的生活平凡到不能再平凡。

但一切都在2005年1月的某天改變了。那天他用自己熟悉的生活數字買了一注「Loto 6」彩票：

8——公司裏一共8個員工

27——自己的月薪

31——那月拿的獎金

38——自己的年齡

30和42——公司營業用的車牌號



幾天後，中獎號碼一公布，他幾乎不敢相信自己的眼睛：全中，獎金高達3億2000萬日元！

他沒告訴任何人，甚至連父母都瞞着。怕別人來借錢，更怕「被綁架、被搶劫」。他還堅持上班、穿着打折西裝、吃着便當，表面波瀾不驚，內心卻已經開始泛起滔天巨浪。

最初，他確實很克制。拿着獎金第一件事，只是去柏青哥店揮霍了50萬日元（約2.6萬港元）。他告訴自己：「這叫發泄，不叫浪費。」可欲望這東西，一旦有了第一次，就有第二次、第三次……

接下來幾個月，他開始嘗試各種「從沒體驗過的快樂」：

夜店初體驗，幾萬日元一晚；

外國人俱樂部，香檳塔喝到早上；

名牌腕錶、定製西裝，一件不落；

跟美女推銷員談起了「戀愛」，還買了她推薦的保險和3800萬日元（約201萬港元）的房子。



曾經不受歡迎的他突然成了萬人迷。他說：

有錢的氣味是騙不了人的。那段時間，就連以前根本不看我一眼的女性，也開始找各種藉口接近我。

當然他並不傻，也知道這些感情多數是「錢養出來的」。但他甘之如飴。他帶這位「女友」去泰國度假，送她27萬日元（約1.4萬港元）的鑽戒，結果她玩到一半直接自己飛回日本，連句「再見」都沒說。後來，他又花35萬（約1.8萬港元）給她買名牌包，而對方只回贈一件270日元（約14港元）的地攤T恤。諷刺嗎？久慈卻還沉浸在「這可能就是愛情」的幻想裏。

很快，他習慣了豪擲千金的生活。一個晚上在夜店就能花掉2000萬日元（約105萬港元）。現金帶在身上，不為消費，只為炫耀。他喜歡那種走進場子，所有人圍上來叫他「先生」的感覺。

除了泡夜店，他還熱衷於投資。但不是理性投資。他不讀財報、不看市場新聞，光憑網上「這支股票要起飛！」的帖子就敢重金砸下。他在網上論壇認識一群「股神」，一邊虧錢一邊喝酒，一邊哄自己：

這次一定行！

事實卻是，一年多時間裏，他揮霍了超過7000萬日元（約370萬港元）。股票、期貨、房地產、甚至泰國的「橡膠園項目」都成了吞金黑洞。他的生活彷彿變成了賭場，每一步都靠「運氣」。

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轉折點出現在他開了個匿名博客，講述自己從中獎到揮霍的全過程。誰料這篇博客迅速火爆，被出版成書，還被改編成電視劇。主角由當紅男星反町隆史出演，主題曲由大熱男團EXILE演唱，一下子，他又成了「時代的幸運兒」。他出現在電視節目上，被主持人稱作「傳奇人物」；在酒局上，他會拿出劇照說：

你看，這是我。

一度靠書籍和版權收入，他又小小翻身了一把。但浮華的日子終究太短。他沒有藉此「翻身為王」，反而又把收入一股腦投進股市。2024年股災來臨，他幾乎血本無歸，賬戶餘額歸零。

10年內兩次暴富，兩次歸零。

久慈現在住在廉價公寓裏，繼續每周買彩票。每次5注，花費1000日元（約52港元）。他說：

這已經不是為了發財了，只是一個習慣——也是僅剩的幻想。

他現在和一位泰國女性交往，計劃退休後搬去泰國，在鄉下種田、養老。他說：

日本的女性太現實了，我信不過了。還是東南亞的女生更樸實。

當被問到：「你後悔中大獎嗎？」他苦笑着說：

可能如果沒中，我現在反而更有錢。

他說中彩前，自己節儉、有目標，還努力存錢。反而是中獎後，人生的節奏被徹底打亂，開始沉迷、迷失、不斷試圖用金錢「買到存在感」。但他也補充：

我不後悔。畢竟我看到了一輩子可能看不到的風景。不是每個人，都能親眼見證金錢如何讓人墮落。

久慈的故事並不稀奇。一夜暴富之後走向毀滅的例子，在各國屢見不鮮。一位網友說得很直白：

拼命攢下來的錢，反而捨不得花。可突然得來的意外之財，反而覺得『花掉沒關係』。這就是人性。

還有網友講了自己親戚的例子：中得6000萬日元（約317萬港元）後沒有辭職，而是用這筆錢開了家麵包店，幾年後賣掉賺了一大筆，如今在海外過着悠閒生活。你看，錢本身沒錯，錯的是掌控它的人。財務自由的關鍵，從來都不是「有多少錢」，而是你有沒有能力掌控金錢、控制慾望、抵禦誘惑，並保持清醒的判斷力。

中彩票不是人生的捷徑。它更像是一次「命運壓力測試」。運氣給你開了一扇門，但真正決定你走向哪條路的，依舊是你自己。中沒中，其實無所謂。學會駕馭自己，永遠比掌控財富更重要。

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