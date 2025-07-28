380呎公屋換283呎居屋！港女已付$13萬想撻訂　網民1原因撐大換細

【公屋／居屋／揀樓】去年攪珠的「居屋2024」目前正安排申請者「揀樓」，以市價七折發售包括啟德啟盈苑等5個新屋苑單位，售價143萬至467萬元。有居於新建公屋深水埗白田邨380呎單位的公屋女住戶，於網上公屋討論區發文，指她以「綠表」方式換購啟德1個283呎居屋單位，更已支付13萬元訂金，但現在感到後悔，猶豫是否撻訂，遂發帖求問意見。



帖文引來網民熱議，大部份人都支持樓主「撻訂」，「撻訂，你一生人只會後悔蝕咗13萬，唔撻訂，你要後悔嘅嘢唔係用幾十萬衡量到」、「寧願止蝕離場住返公屋」、「反正有綠表在手，遲啲再抽過」、「撻訂輸13萬，夾硬買個單位影響人生嘅決定輸一世」。不過亦有網民認為「大換細」可以接受，勿衝動「撻訂」，「新屋自己屋，細少少冇所謂」。



有居於新建公屋深水埗白田邨380呎單位的公屋女住戶，以「綠表」方式換購啟德1個283呎居屋單位，且已支付13萬元訂金，但現在感到後悔，猶豫是否撻訂。（資料圖片）

該公屋女住戶於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖文，留言「380呎市區新公屋換啟德283呎居屋你會後悔？各位網友！」。

擬380呎新公屋換283呎啟德居屋 已付13萬元訂金陷兩難

樓主表示，她居於新建公屋深水埗白田邨380呎單位，以「綠表」方式換購啟德啟盈苑1個283呎單位，更已支付13萬元訂金，但現時感到後悔，疑慮是否要撻訂，陷入兩難，「之前唔識，計錯數……畀咗13萬訂金啦」。

啟德啟盈苑。（資料圖片）

啟德啟盈苑模型。(政府新聞處圖片）

網民爭議：撻訂 vs 自己屋「大換細」無所謂

網民看過帖文議論紛紛，大部份都支持樓主「撻訂」，又指公屋與居屋面積計算方法不同，以283呎面積計算，只等同公屋可用面積約250呎，較樓主現時居住的公屋少相差100呎以上，「大換細」並不化算，「撻訂，你一生人只會後悔蝕咗13萬，唔撻訂，你要後悔嘅嘢唔係用幾十萬衡量到」、「寧願止蝕離場住返公屋」、「反正有綠表在手，遲啲再抽過／買市區公居屋仲好」、「撻訂輸13萬，夾硬買個影響人生嘅決定輸一世」、「我係你撻咗訂就算，當炒股票蝕咗好過」。

樓主猶豫是否要撻訂。（AI生成圖片）

不過亦有網民認為「大換細」可以接受，呼籲樓主勿衝動「撻訂」，「新屋自己屋，細少少冇所謂」、「相信冇人會甘願住一世公屋」。