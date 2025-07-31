爭鮮MMA！講電話太大聲　2台女扯髮、潑熱湯打到險走光　結局絕了

食爭鮮變爭鬥？社交平台Threads瘋傳影片，指台灣爭鮮有2女因講電話太大聲問題起爭執，2女在店內爆發口角，其後互相1推撞及扯頭髮，打到幾乎「走光」，更潑灑疑似熱湯，店員一直在旁制止。警方到場後，2女人均表示互不提告，惟被警方依社會秩序維護法帶返警署。



網上流傳影片，指台灣爭鮮有2女因講電話太大聲問題起爭執，2人在店內口角推撞。（網上影片截圖）

出外用餐要顧己及人。社交平台Threads於7月20日起瘋傳影片，附留言表示「下班吃個爭鮮，有點精彩」。拍片者指出，當時在爭鮮用餐，有1名女子講電話聲浪很大，被另1名女顧客要求「講電話小聲一點」，惟大聲女被勸阻後十分不滿，反嗆「我講電話怎麼了嗎？」，女顧客解釋「就叫你小聲一點而已」，後來大聲女就動手，因而觸發事件。目擊者形容，「打架拉扯頭髮剛好波及到旁邊男生男生也跟着參一咖，嗆說我吃個飯也被潑到，反正後面就蠻好笑」。

講電話太大聲 台灣爭鮮2女店內衝突

從影片見到，被投訴講電話太大聲、穿大露背白色上衣的年輕女子，走到鄰座女顧客位置爭吵，隨後女顧客站起來，雙方互相推撞。

被投訴講電話、穿大露背白色上衣的年輕女子，走到鄰座女顧客位置掀起爭吵。（網上影片截圖）

隨後女顧客站起來，雙方推撞。（網上影片截圖）

隨後女顧客站起來，雙方互相推撞。（網上影片截圖）

第2段影片見到2女正在激烈拉址頭髮，其中白衣女衣服更幾乎被拉起走光，有男店員出手想分開2人，勸說「不要打」。然而掙扎期間，白衣女隨手拿起旁邊疑裝有熱湯的碗投擲，熱湯四散飛濺，店員連忙制止，「不要丟東西，冷靜點、冷靜點」，成功分開2女。

第2段影片見到2女正在激烈拉址頭髮，其中白衣女衣服更被拉起上衣幾乎走光。（omni_wu0129@Threads）

第2段影片見到2女正在激烈拉址頭髮，其中白衣女衣服更被拉起上衣幾乎走光。（omni_wu0129@Threads）

第2段影片見到2女正在激烈拉址頭髮，其中白衣女衣服更幾乎被拉起走光。（omni_wu0129@Threads）

掙扎期間，白衣女隨手拿起旁邊疑裝有熱湯的碗投擲，熱湯四散飛濺。（omni_wu0129@Threads）

推撞、扯頭髮、潑熱湯

第3段影片見到，投訴講電話大聲的女顧客質問「我有站起來了嗎？我有拿刀捅人了嗎？我嗆了嗎？」，白衣女則露出不屑反應，把手機放在耳邊說「聽到了嗎？」。

第3段影片見到，投訴講電話大聲的女顧客質問，白衣女則露出不屑反應。（omni_wu0129@Threads）

第3段影片見到，投訴講電話大聲的女顧客質問，白衣女則露出不屑反應。（omni_wu0129@Threads）

警員到場將2女同帶署

事件在台灣引起關注，綜合合灣媒體報道，案發的爭鮮分店位於台北忠孝東路四段。事發於7月20日凌晨，穿白衣的22歲顏姓女子與友人通電話時被指聲浪太大，被在場的29歲杜姓女子勸止，雙方繼而爆發衝突。警員到場時雙方已平息衝突；經警方告知相關權益，2女均表示暫不願向對方提告，惟警方依社會秩序維護法把2人帶返警署。