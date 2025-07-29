黑色暴雨｜柴灣多處現「激流」　網民苦中作樂　嘲似「水上樂園」

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨】今日（7月29日）暴雨來襲，天文台於早上9時10分一度發出黑色暴雨警告信號，而多區受惡劣天氣影響。當中柴灣亦是「重災區」之一，而在社交平台Threads上亦流傳多段影片及帖文，提及柴灣在暴雨下的情況，有網民拍攝到「激流」，有人則拍攝到水浸。



而對於身處「澤地」，網民卻樂觀面對，笑言「加塊滑水浮墊玩，簡直一流」，甚至謔稱是暴雨中的商機，「城市歷奇，香港又有新商機」。



黑雨警告下包括柴灣等多區出現水浸。（廖雁雄攝）

今晨（7月29日）9時10分，天文台一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），直至11時05分除下。而黑雨期間，多區受暴雨影響，有部份地區更出現水浸，並在網上引起熱烈討論。而作為「重災區」之一的柴灣，更是議論聲不絕。

有網民在Threads發帖稱於柴灣見到「激流」。（Threads@asiaidiotdrivers）

有眼利網民就認出該處是柴灣華人永遠墳場第三靈灰閣附近斜路。（Threads@asiaidiotdrivers）

網民苦中作樂 嘲似「水上樂園」

有網民在Threads發帖稱於柴灣見到「激流」，從影片可見，黃泥水從斜坡上沿奔湧而下，之後流散而去。有眼利網民就認出該處是柴灣華人永遠墳場第三靈灰閣附近斜路；而不少網民亦苦中作樂，笑言似「水上樂園」，「加塊滑水浮墊玩，簡直一流」、「如果坐住獨木舟真係可以衝落山」、「爭隻船，好刺激」，更有人笑言是暴雨中的商機，「城市歷奇，香港又有新商機」。

另有網民上傳數段影片，顯示馬路水浸情況。（Threads@rex_so.stylist）

另有網民上傳數段影片，顯示馬路水浸情況。（Threads@rex_so.stylist）

有身穿螢光背心的工人正涉水而行。（Threads@rex_so.stylist）

再有「500年一遇」？網民笑：柴灣人幾千歲

另有網民就笑言「轉眼間，柴灣又經歷500年了」，並上傳數段影片，顯示馬路水浸情況，有身穿螢光背心的工人正涉水而行。不少網民都認為柴灣受暴雨影響較深，並嘲指「又百年一遇」、「係咪又500年啦」、「柴灣人又多500歲，閒閒地都幾千歲」。

（Threads@asiaidiotdrivers、rex_so.stylist）