充電注意！星組屋大火全屋染黑　疑電單動車電池累事　消防咁提醒

一定要注意好電器安全，尤其是電動單車！新加坡近日接連發生疑因電器問題引起的組屋（當地公屋）火災，先前7月29日有單位疑因烘乾機失火，大火焚毀2個單位，事發翌日又有組屋單位起火，單位被大火吞波內部完全「染黑」，當地消防初步調查指事件很可能是客廳內放置的電動單車電池引起，提醒民眾別長時間或徹夜充電。



單位內部燒得面目全非，消防初步調查認為很可能是客廳內的電動單車電池起火。（「Singapore Civil Defence Force」fb圖片）

疑客廳電動單車電池起火

當地傳媒報道，新加坡民防部隊（SCDF）近日連續發生組屋失火事件，均和電器失火有關，7月30日傍晚近6時兀蘭馬西嶺路第四組屋的13樓1個單位起火，消防趕到現場撲救，單位燒至漆黑，床燒到剩下床架，3人因吸入濃煙送院。

單位嚴重焚毀，床燒剩架子。（「Singapore Civil Defence Force」fb圖片）

消防初步調查發現，火災很可能由客廳內1輛電動單車的電池組引起，提醒民眾不要長時間或過夜充電，亦要避免購買或使用非原裝電池。

事發前一天另有組屋單位因烘乾機失火

而7月29日下午，民防部隊指大巴窯8巷第22座同樣發生疑電器起火事件，該組屋10樓有單位疑因烘乾機失火，大火蔓延到樓上的11樓單位，火災中6名居民和1名消防員送院，包括1名兒童。

7月29日，當地另有組屋單位懷疑有電器起火，消防員入單位射水降溫。（「Singapore Civil Defence Force」fb圖片）

7月29日，當地另有組屋單位懷疑有電器起火。（「Singapore Civil Defence Force」fb圖片）

7月29日，當地另有組屋單位懷疑有電器起火，消防員入單位射水降溫。（「Singapore Civil Defence Force」fb圖片）

55歲男屋主接受當地傳媒訪問，崩潰指自己「家沒了」，他事發時接到妻子電話稱家中失火，只花15分鐘趕回去，但一看10樓單位，見到烈焰從窗口中噴出，窗戶正被燒熔。他們一家3年前才搬入單位，入伙前裝修好，現在屋內一切全被焚毀。