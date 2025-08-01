綠帽奇案！內地人妻出軌兼騙財　老公竟是「最佳隊友」自願接姦夫

已婚有兩娃的女子，來上海搖身一變成了「單身女性」，結交了個「戀愛腦」男友。男友主動上交每月工資還不算，丈夫還演「大舅哥」助力……更離譜的是，這名女子還把閨密的錢也都騙到自己口袋！



她到底是怎樣拿捏住身邊人的？近日，上海嘉定區人民檢察院對案件提起公訴，並披露了詳情。

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老公自甘扮大舅還曾同枱食飯：「只要她每天回來，小孩有媽媽就行了」（點圖放大看案情細節）：

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婚戀騙局：從隱瞞年齡到虛構單身

2019年年底，1993年出生的女子李麗（化名）在社交平台上認識了比自己小2歲的蕭冰（化名）。那時的她剛結婚一年，與丈夫馮飛駿（化名）育有一對雙胞胎兒子。但在蕭冰面前，她搖身一變成了「1998年出生、在上海嘉定某博物館做講解」的單身女性。

我是1993年的，跟他說自己是1998年的。

除了年齡，她虛構優越的家庭背景，給全家人都安排了「體面身份」，深深陷入「愛情」的蕭冰對此深信不疑。因為工作原因，男友每年來上海和李麗約會兩三次，其餘時間靠手機聯繫。儘管兩人主要是異地戀，他仍毫無保留地將每月1萬元（人民幣，下同）工資轉給李麗。

他工資轉給我，所有開銷都由我來出。

李麗坦言，她會象徵性地轉回一部分錢，用這種「雙向付出」的假象維繫信任，但大部分錢款都被自己用來吃喝玩樂揮霍了。5年間，蕭冰累計轉給她55萬多元，還給她貸款購買的車輛還款。

更荒唐的是，李麗始終沒告訴蕭冰自己已婚已育的事實。當被問及「為何不坦白」時，她回應稱：

當時沒想講這些，兩個人在一起那麼久了，他真的很好，是愛情，你懂嗎？

李麗還說，她也曾和男友蕭冰提出分手，但每次蕭冰都會哭鬧下跪，不同意分開，兩人便始終持續着男女朋友的關係。

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丈夫的「配合」：從送衣物到接「情敵」

這場騙局能持續5年，離不開一個關鍵人物的「默許」——李麗的丈夫，馮飛駿。他並非不知道妻子的騙局，事實上，他是這場戲的「關鍵演員」。

蕭冰第一次來上海和李麗約會時，李麗讓丈夫去酒店送換洗衣物，他照做了。後續蕭冰每年來上海，他都負責去車站接，甚至在3人同席的飯局上，他一直自稱是李麗的「哥哥」。

她讓我拿東西我就拿過去，反正不跟他見面。

當被問及李麗的行為「是否覺得過分」時，馮飛駿的語氣平淡得像在說別人的事：

我跟她沒什麼感情，她跟別的男的怎麼樣（我不介意），只要她每天回來，小孩有媽媽就行了。

這種近乎麻木的「配合」，讓蕭冰始終被矇在鼓裏。直到警察找上門，他才知道那個熱情接待自己的「大舅哥」，竟是女友的丈夫；那個自稱單身的「98後」，早已是兩個孩子的母親。

那這騙局到底是如何東窗事發的呢？這就不得不提到李麗在上海的閨密——李佳夢（化名）。這些年，李麗不僅騙了男友的感情和錢，還清空李佳夢17萬元工資，甚至李佳夢本人對此毫無察覺，還是其丈夫高先生發現端倪後報警，所有的真相才大白。

從「閨密」到盜賊：3年掏空17萬工資

2021年11月，李麗在嘉定一家工廠做前台，認識了1992年出生的李佳夢。在工廠裏，李佳夢的工作是照料老闆的寵物貓，日常就是給貓梳毛、做做清潔工作，因此也沒有什麼朋友。

李麗會約李佳夢喝酒、做美甲、燙頭髮，頻繁的互動迅速拉近距離，兩人也成了閨密。然而在李佳夢的丈夫高先生看來，妻子對這位「閨密」幾乎到了「言聽計從」的地步。這份毫無防備的信任，也成了李麗下手的突破口。

檢察官在調查中發現，李麗以「教投資」為由，輕鬆獲取了李佳夢的支付寶賬號和密碼。從2021年到2023年11月，整整3年時間裏，李麗悄無聲息地轉移着李佳夢的工資。有時是幾百元的小額轉賬，有時是幾千元，直到2024年一次房東催繳李佳夢付房租，李佳夢才發現工資卡上竟然只剩下10元，自己的17萬多元積蓄已被洗劫一空！

不好聽的話就是說，接個財神爺，然後把錢留下，你再走。

李佳夢的老公說，李麗多次通過網約車打車接送李佳夢到家中進行轉錢操作。在李麗眼中，李佳夢是可以隨意取用的「提款機」。也就是當司法機關追查李佳夢這17萬元的流向時，根據銀行流水的錢款使用地點，找到了另一位被騙的男友蕭冰，至此閨密和男友被李麗所騙的案子都浮出了水面。而男友的55萬元、閨密的17萬元，都被李麗用於網購、吃喝、償還網貸等。

錢都花在自己身上了，買衣服、吃東西，還有網上借的貸款， 具體欠多少記不清了。

近日，嘉定區人民檢察院對這起案件提起公訴。檢察官指出，李麗以非法佔有為目的，秘密竊取同事財物17萬元，構成盜竊罪；同時以虛構身份騙取蕭冰55萬餘元，構成詐騙罪，數罪併罰後刑期將在13年及以上。而其丈夫馮飛駿因明知騙局仍提供幫助，同樣以詐騙罪被起訴。

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