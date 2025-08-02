機場爭位爆衝突！人夫「想坐老婆隔籬」逼讓座　被拒竟出手打女人

哥倫比亞機場日前發生一起暴力事件。



一名男子只因想要坐在妻子旁邊，竟然動手怒摑坐在老婆鄰座的女子。這起事件引發哥倫比亞全國關注，就連妻子都看不下去，發影片公開譴責丈夫的行為。

哥倫比亞機場一名男子因想要坐在妻子旁邊，動手怒摑坐在老婆鄰座的女子，事件引發全國關注。（X截圖）

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據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於7月27日晚間，地點位於波哥大的埃爾多拉多國際機場（El Dorado Airport）9號登機門。當時男子桑塔克魯茲（Héctor Santacruz）發現妻子旁邊的座位被坐走，於是要求女子起來。女子不願起身，兩人口角逐漸升溫，於是桑塔克魯茲便出手打人。

不過桑塔克魯茲打的女子正好是名律師。受害的塞古拉（Claudia Segura）表示，她當時正準備登機，想找個座位用手提電腦辦公，看到一個空位便直接坐下。雖然桑塔克魯茲的妻子告知「這是丈夫的位子」，但塞古拉認為位置沒有標示，也沒有放任何物品，於是拒絕起身。

塞古拉說，她拒絕以後，桑塔克魯茲便威脅：

妳不站起來，我就搞到讓妳非起來不可。

他轉頭要求旁人錄影，隨即出手打人。現場目擊者立刻將男子推開，還有人大喊：

怎麼可以打人！

警方隨後到場將桑塔克魯茲帶回警局調查，但塞古拉抱怨，在前往警局的路上，警方竟安排施暴者和受害者坐同輛車，讓她到現在都心有餘悸。

事件曝光後，桑塔克魯茲的妻子公開發影片譴責丈夫行為。她表示，同樣身為女性，她堅決反對任何形式的暴力：

絕不縱容、也不認同（丈夫的行為）。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】