黑雨｜不問自取！港女雨傘放餐廳門前傘桶　被偷走結局慘：X你！

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨】黑色暴雨下，沒帶雨傘的確不便，但也不應不問自取去他人雨傘！有港女於社交平台發文，指黑雨下她到茶餐廳用膳時，把雨傘放在門口雨傘桶，詎料離開時發現被人擅自取走，無傘可用，直斥「真心嬲爆，係咪而家啲人嘅質素愈來愈低？」。



事件引來網民熱議，紛紛批評離譜，「偷遮正X街」，又建議樓主雨傘一定要「跟身」，「所以我一定隨身帶雨遮套套住把遮」、「遮一定跟身，就算大雨到水災咁款，都一定有人唔會帶遮」。



黑色暴雨下，沒帶雨傘的確不便。（梁鵬威攝）

黑雨下大暴雨連連，卻「屋漏偏逢連夜雨」。該港女於社交平台發文，指黑雨下她到茶餐廳食早餐，為免雨傘影響他人，故把從日本購來的雨傘放在門口雨傘桶，「入去之前，其實已經有猶豫過怕俾人攞走。不過因為唔想整濕餐廳撻地，所以都插咗落個桶度，而且攝喺較後位置。問阿姐會唔會畀人攞咗去架？佢大大聲話：唔會。個個都有遮」。

雨傘放餐廳門前傘桶被偷走

沒想到還是出事。樓主表示，她食完早餐離開時，發現雨傘已經「失蹤」，無傘可用，怒極斥責，「真係俾啲貪心嘅人攞咗！真心嬲爆，係咪而家啲人嘅質素愈來愈低？」。

樓主表示，她食完早餐離開時，發現雨傘已經「失蹤」，無傘可用怒極。（AI生成圖片）

網民批「偷遮賊」離譜：雨傘一定要「跟身」

網民看過帖文紛紛批評「偷遮」的人離譜，「偷遮正X街」。也有網民建議樓主雨傘一定要「跟身」，「唔會擺低，遮在人在，叫我擺低嘅，我會去第二間」、「所以我一定隨身帶雨遮套套住把遮，唔畀我拎入去一定唔會幫襯」、「試過喺茶記，我坐喺遮架前面張抬，親眼睇住個阿叔兜口兜面攞我把遮，我叫住佢，佢搵過另一把遮，話差唔多遮！」、「遮一定跟身，就算大雨到水災咁款，都一定有人唔會帶遮」。