黑雨致村屋水浸！泥水湧入屋變「小激流」　水漲幾乎淹插座極危險

【天氣消息／天文台／黑雨／大埔／村屋／水浸】本港近期天氣惡劣，繼7月29日（上周二）和8月2日（周六）發出的黑色暴雨警告後，天文台先後於昨晚（8月4日）11時45分，以及今早（8月5日）5時50分再次發出黑色暴雨警告，提醒暴雨或會引發山泥傾瀉和嚴重水浸，市民需要小心留意。



有居住大埔村屋的村民在社交平台發文，指今早黑雨生效期間，住處不幸被雨水和泥沙湧入屋內造成水浸。從她上傳的影片和照片顯示，她和同住男士站在大門位置，目測水高至腳眼，屋內水位更似是即將淹蓋牆壁的插座，她無奈稱「搞唔掂，救命」。有網民對樓主遭遇表示同情，「呢個畫面真係（令人）心力交瘁」、「好X慘」，又提醒她應即時關掉全屋總掣，以免漏電引來意外。



有大埔村屋居民在黑雨生效期間，住處不幸被雨水和泥沙湧入屋內，造成水浸。（「threads＠_kalok.f」影片截圖）

黑雨下大埔村屋水浸 水位幾乎淹蓋牆壁插座

該居住村屋的女住戶在今早近7時於threads帳號發帖，崩潰喊道「搞唔掂，救命」。從她上傳的影片所見，她住處受到持續暴雨影響，雨水連同泥沙湧入屋內，造成水浸和「小激流」，她當時和同住男士打開門，無奈地站在大門位置，目測水高至腳眼。另外她分享的照片顯示，持續暴雨的雨水不但造成屋內水浸，水位不斷上漲，幾乎淹蓋牆壁插座，情況令人擔憂。

雨水連泥沙湧入屋內，造成水浸和「小激流」，目測水高至腳眼位置。（「threads＠_kalok.f」影片截圖）

屋內水位上漲，貌似即將淹蓋牆壁插座。（「threads＠_kalok.f」圖片）

網民驚呼危險 急籲樓主「關總掣」免漏電

帖文一出隨即引來網民嘩然，「呢個畫面真係（令人）心力交瘁」、「好X慘」、「估唔到今時今日仲好似我幾十年前住粉嶺咁」、「一定要用水泵，無水泵點做都無用」，又驚呼「危險」，「浸埋個電掣好危險」、「關總掣！」、「住地面層的家俬容易給浸壞」、「有無得搬走，搞唔掂喎，呢排係咁黑雨」。

熱心網民留建議 盼助事主「渡過難關」

有熱心網民則留下建議，盼助樓主「渡過難關」，「快手搵幾個大膠垃圾桶反轉擺門口頂住！無就攞廁紙或舊衫塞住門隙！等陣記住影低相，如果你有買保險咪可以claim返」、「以後插蘇位要加個冚畀佢」、「重要文件記得放高位（或）安全地方，免浸濕」、「Call消防幫你離開去安全地方先啦」、「屋企嘢錢財身外之物，即刻離開水位上升區域」、「住村屋最低層要加水擋（板）」。有人又提醒住在低窪地區的市民，更應留意渠道淤塞問題，「坑渠塞咗附近一帶都玩完，搵支嘢撩一撩又好咩都好，唔可以（俾）坑渠塞住」。

（threads＠_kalok.f）