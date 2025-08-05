公司要求黑雨照返工！唔返就扣錢　打工仔拒絕：GenZ需要整頓職場

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港連日天氣不穩，今日（8月5日）天文台更兩度發出黑色暴雨警告信號，及後在下午5時05分改發黃色暴雨警告信號，有打工仔變相不用工作，但亦有不少人仍在惡劣天氣下堅守工作崗位。當中有網民就指公司要求她在黑雨期間如常回公司上班，否則會「被扣錢」，並拒絕她在家工作的要求，令她相當不滿，直言「呢個文化很不健康」、「Gen Z （Z世代）需要整頓一下職場」。



有網民發帖抱怨指公司要求她在黑雨期間如常回公司上班，否則會「被扣錢」，並拒絕她在家工作的要求。（AI生成圖片）

該名女生在Threads發帖抱怨，指黑雨期間被要求返回公司工作，上司亦拒絕她在家工作的要求，「公司指引黑雨都要返office（辦公室）如果唔返會扣錢！（無雙糧）本人表示呢個文化很不健康！」，又指「Gen Z 需要整頓一下職場，謝謝」。

樓主不滿公司安排，直言「呢個文化很不健康」、「Gen Z （Z世代）需要整頓一下職場」。

從她上傳疑似與同事及上司的WhatsApp對話記錄中，她向同事提出黑雨期間會在家工作，表示「太大雨我這邊沒有車返嚟，我喺屋企做住嘢先，落咗黑雨先返嚟」。而同事則叫她通知上司，及表示「其實公司指引，黑色暴雨要照常返公司工作的」。

疑上司表示「黑雨要返工」

另一張截圖中則可見樓主對上司表示因為黑雨沒有車，所以會在家工作，等到黑雨警告取消、交通恢復後再回公司上班；而上司則回應「黑雨要返工，同事都返到」。惟樓主卻提出勞工指引，稱惡劣天氣警告生效時應於安全地方暫避，又指「暫時在家工作比較安全，我現在已經回覆緊客人需要」。

同事叫樓主通知上司，及表示「其實公司指引，黑色暴雨要照常返公司工作的」。（Threads）

上司則回應「黑雨要返工，同事都返到」。（Threads）

帖文一度引起網民熱議，有人覺得樓主公司安排欠妥，亦有人大呻類似經歷，「勞工處指引都話安全地方暫避」、「老細朝早話落咗黑雨先返工，12點幾又話冇咩雨要求盡快返工」，不過亦有人指「一切跟合約辦事」、「你份約點寫先」。

本港今日持續大暴雨，多區水浸。（羅國輝攝）

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紅/黑雨返工安排│暴雨警告要返工？打工仔可早走？勞工處守則咁講

勞工處指引咁規定

根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，若黑雨警告在工作時間開始前發出或生效，僱主不應要求一般僱員返回工作地點上班；但如果是事先訂明需返回工作地點的「指定人員」（必要人員），則在安全的情況下按協定的安排返回工作地點上班或繼續於工作地點當值，如他們遇到實際困難未能返回工作地點上班，應盡快通知主管。