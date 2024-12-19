深圳灣釣魚｜平日也上百人　能釣到石斑烏頭魔鬼魚　原來是違法？

冬天一到，按照深圳人的生物鐘，是時候到深圳灣觀鳥了。深圳灣魚類資源豐富，北方的候鳥遷徙到這裏休憩、捕食，當候鳥享受着深圳灣的「豐盛款待」時，和候鳥共享魚類資源的，還有在觀海棧橋上垂釣的深圳釣魚愛好者。現在，聚集在這裏的釣魚佬越來越多，連一個最普通的工作日，橋上都至少有上百位垂釣者。



原則上，深圳灣部分海域在10年前被劃入禁漁區，不允許釣魚。今年5月1日，經廣東省農業農村廳批准，深圳灣禁漁期再延長5年，至2029年4月30日。如規定要求，觀海棧橋上到處貼滿禁止垂釣的提示牌，廣播一直循環播放公園內禁止垂釣的通知，但這阻止不了蠢蠢欲動的釣魚佬們。

釣魚佬通常一人數根魚竿，一把露營椅，一包花生一包煙，一把餌料坐一天。有些人坐一天都空軍，有些釣到幾條小魚，有些能上大魚，比如小鯊魚、石斑魚、馬友等等。面對公園不允許垂釣的通知，他們雖然不能心安理得，但也不置可否，能釣且釣。據不完全統計，目前深圳共有垂釣愛好者超過50萬人，人數眾多而垂釣場地有限：

在深圳這樣一座海濱城市，連一個可以釣魚的地方都沒有，也太説不過去了吧。

深圳灣觀海棧橋擠滿釣魚愛好者（深圳微時光授權使用）

有人釣魚也有人現場買魚 不要的小魚丟滿地上影響環境（點圖放大了解更多）：

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年輕釣魚佬佔領深圳灣觀海棧橋

走上深圳灣的觀海棧橋，會有那麼一瞬間讓人誤以為這是專門為釣魚愛好者準備的垂釣點——釣魚的人比觀光的人多得多。這裏一米一位釣魚佬，有些釣魚佬一個人就有四五根魚竿，把竿子都放好後，他們就坐在露營椅上，靜靜地看着水面。這些上癮的釣魚佬，飯可以不吃，魚不能不釣，大部分都是這裏的常客。有些人直接在竿子邊吃盒飯，一坐坐一天。地上放着餌料和水，還有一個裝漁獲的小桶。

雖然人均三四根竿子，每根竿子又有四五個鈎子是常態，但人均空軍或者只釣到小魚也是常態。在下午的5點時分，漫長的白天即將結束、夜幕即將來臨的時刻，走近大部分人的小桶瞧一眼，只有少部分釣上來一些小魚和螃蟹，其他人的桶都空空如也。

深圳灣的魚看起來很多，上鈎的卻不多。偶爾有人上了大魚，旁邊和路過的人都會跑來圍觀。有的人看起來比較資深，裝備很多。一位釣友用活蝦釣到了一條大馬友，趕緊現場殺完放進黑塑料袋裏，為了不讓釣友眼饞。

一位帶着三根竿的釣友表示，他已經釣了5個小時了，上鈎了6條比拇指大一點點的小魚，還有一隻螃蟹。他表示，這就是他平時正常的漁獲，白天在這裏花一天釣魚，晚上收工了就拿回家煎煮，自己吃。

有釣魚佬介紹，在這裏，可以上鈎的魚種有黃腳、紅油、烏頭、丁公、石斑、黑雕、臘魚、紅古、泥猛……拿紅蟲、沙蠶、活蝦做餌料，只需要靜觀其變。運氣好的話，上鈎一條兩三斤的大貨，去菜市場買還需要掏兩三百元。

在這些釣魚佬中，我發現年輕人佔比非常高，在深圳，釣魚，不僅僅是中年男人的白月光。至少有一半的人年齡集中在20-40歲之間，女釣友也不少，有單獨前來的，也有結伴一起的，當然整體還是以男性群體為主。別看現在天氣早晚寒冷，海邊的風力也很強，不僅冷，還吹得人的腦袋嗡嗡直響，但這絲毫影響不了釣魚佬們。天色漸暗，仍有人陸陸續續帶着裝備來到觀海棧橋，把魚竿放好，再把露營椅擺上。任憑寒風呼嘯，他們或在寒風中站立，或看着水面發呆。

深圳灣的夜景磅礴、萬家燈火閃爍，此刻有沒有魚咬鈎已經不重要了，心情的平靜勝於一切。但是如果有魚咬鈎了，那麼明天還要再來。

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深圳灣禁漁區 究竟能不能釣魚？

坦白來説，在深圳灣釣魚的愛好者們，都有一種很強的屏蔽能力。橋上到處都貼着「請勿在公園垂釣」的警示牌，廣播也循環播放着：

親愛的遊客朋友，你好，為了確保遊客遊園安全，維護候鳥棲息環境，公園內禁止垂釣，謝謝你的配合。

但他們「非禮勿視，非禮勿聽」，到處存在的禁漁通知，並不影響他們甩竿的速度。一位在這裏釣了一個月的愛好者表示，自己只能釣起一些小魚，能對環境有多大的影響？然而，市城管局公園管理中心認為，深圳灣公園是典型的線狀形公園，東西長，南北短，遊客在橋上釣魚存在非常大的安全隱患，魚竿、魚鈎等非常容易傷到行走的遊人。而且如果聚集多人在海邊釣魚，對鳥類覓食也存在很大的影響。

為保護遊人安全，保護鳥類，深圳灣公園是禁止釣魚的。説實話，我作為一位行外人，看到有些釣魚佬的行為，我也贊同這裏禁漁。有些釣友釣上來一些拇指大的小魚之後，不願意帶走，就把他們扔在腳下，曬到乾癟，最後被掃進垃圾桶。我很心疼這些小魚，因為原本他們可以避免這場無妄之災，繼續自由地在水裏遨遊。

有些人釣魚圖個樂呵，釣上來的魚就放回去，或者丟掉。有些人帶回家自己食用，或者賣給路人。在社交平台上，有人在這裏買過大魚，是釣友釣上來之後，路人花錢把魚買了回去。這一行為也遠遠超出了個人娛樂化的範疇，變成了一樁買賣。

深圳灣自從2014年5月成為我國第一個實行常年禁漁的海灣禁漁區之後，漁業資源明顯增長，水生生物多樣性恢復顯著，禁漁區漁業資源種類多達55種。最近，還有人在深圳灣釣上來小鯊魚、魔鬼魚等相對稀有的物種，同時也是深圳灣目前需要保護的品種。如果娛樂化釣魚漸變成一種買賣，那麼將會後患無窮。

而且，事實上，這裏的魚並不適合食用。有海洋專家表示，深圳灣海域的污染源主要來自生活污水， 因此河流入海口的水域存在氮、磷等營養鹽超標的現象，對魚類可能產生影響。從健康的角度講，市民儘量不要在深圳灣海域釣魚並食用。

此外，釣魚對現場的環境也有些消極影響，造成一些生鮮殘留。有些人釣上大魚後，現場殺魚，地上滿是殘餘碎屑。此外還有一些活蝦、沙蟲等餌料的身體碎屑，散發出腥味，讓其他的觀景遊客感覺不適。

面對這些行為，深圳灣公園管理處表示，深圳灣公園海域海岸線總長13公里，公園安保人員只有70多人，而深圳灣禁漁區執法大隊和通過政府購買服務的巡邏人員岸上和海上的加起來也才20人左右。

對於這麼長的海岸線來説，這些監管力量顯然是不夠的，所以我們也一直在積極配合漁政去管理，勸導、制止非法捕魚行為。 深圳灣公園管理處

他們鼓勵市民積極電話舉報：「市民若發現岸上有三五成羣的釣魚團伙和已釣到魚的人，都可以打我們的電話。」深圳市海監漁政處深圳灣禁漁區執法大隊表示，市民向海監漁政處電話舉報後，執法大隊會派人上前制止、驅趕，不聽勸阻的會沒收漁具，情節嚴重的還會實施拘留。

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堂堂海濱城市 為何沒有釣魚的地方

不得不説，深圳灣這裏的風景是真的不錯，面朝春筍那一片高樓大廈，隔海相望香港，海岸線和天際線都非常壯闊，即使不釣魚，在這裏坐一會都能感受到心胸開闊。如果能夠放開釣魚，那必定是一個絕佳的垂釣點。畢竟人生得意須盡歡，唯有釣魚解心寬。如果在市中心能有一個免費的垂釣點，給深圳人提供這樣一項低成本的娛樂，讓人獲得片刻的安寧。對於深圳的釣魚佬來説，一定也是一樁極美的好事。

有釣魚佬説，釣魚對於深圳人來説，是一件極度解壓的事情：

「釣魚須要專注，會在最短的時間內讓人清除雜念，上魚又有成就感。」

「釣魚沒有鄙視鏈，不會問你裝備有多貴，只會問有口沒。」

「釣魚有點像開盲盒一樣充滿驚喜和不確定性，這種多巴胺的分泌很爽，釣上來的那一刻才真正體會到釣魚的快樂。會體驗到無聊中的有趣，有趣中的無聊，存在的不存在感，這種感覺很微妙。」

「釣魚作為國內唯一的合法狩獵行為，是男人最後的野性，符合男人基因中的狩獵本性。」



所以釣魚佬們質疑，深圳作為一座海濱城市，深圳灣不允許捕撈售賣還能理解，但不讓市民娛樂釣魚，不能接受。一人一竿還能把魚釣光了嗎？市民呂先生表示，他自從入坑了釣魚之後，發現在深圳免費的海釣點非常少。如果不願意跑到大鵬區，那麼就只能就近到深圳灣觀海棧橋，這也是他常來這裏的原因。

自從觀海棧橋成為部分釣魚佬的常駐釣魚點之後，現在到深圳灣釣魚的人變得越來越多，週末釣魚佬的鈎子，多到在海里互相纏繞。除了資深釣魚佬就近解癮，還有很多新手釣友，通過短視頻入門，紛紛來到深圳灣觀海棧道嚐鮮。短視頻成為擴大釣魚佬群體的重要推手，在短視頻平台上，可以看到很多深圳灣釣上大魚的視頻，吸引着越來越多的新手蠢蠢欲動。參與的人越來越多，就容易演變成一場「法不責眾」的行動，並且範圍在不斷擴大。

和觀海棧道這裏一樣，儘管深圳的大部分公園河湖禁止野釣，但實際上阻擋不了釣魚佬們。大沙河禁止釣魚的牌子下，大鵬背仔角、大小梅沙、鹽田海濱棧道禁止垂釣的護欄邊，也有不少人在偷偷釣魚。

作為濱海城市，深圳劃定禁漁區，保護生態，保持城市的「野性」，很合理且必要。對於釣魚這個事，明令禁止之下，仍然公然違反，自然不可取。但如今，這已然成為一個城市管理問題。面對這個並不過分且日益增長的市民需求，深圳是否也應該給予正視？是否也能夠出台相關政策，指定合法合規的海釣區域，讓釣友們能夠在保護生態的前提下，繼續享受釣魚的樂趣呢？

（備註：文中人物為化名。）

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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