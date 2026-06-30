最陰濕奶奶？表面寧自己受委屈也要幫家嫂　背地疑故意搞風搞雨

有一名台灣女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享了自己的婆媳相處經驗，讓許多網友看得怒火中燒，直呼「這根本是短劇情節吧！」。



該名女網友表示，雖然奶奶表面上「人很好」，但一些小事卻總讓她感到莫名的不舒服，甚至懷疑奶奶是否刻意製造婆媳矛盾。

示意圖（AI生成）

女網友提到，因為晚上寶寶容易睡不著，她特別提醒奶奶不要在晚餐時間哄睡。然而某天，她忙著丟衣服去洗時，奶奶仍然哄睡了寶寶。

過了一個多小時，奶奶問要不要叫寶寶起床，她雖然心裡不滿，但只能冷冷地回應：

叫不叫都沒差，反正他晚上也睡不著了。

結果回房後，老公卻對她大發雷霆，認為她對奶奶講話酸言酸語。

就在夫妻爭吵的過程中，奶奶打電話給老公，說了一句：

你們不要為了我吵架，媽媽怎樣都沒關係，你們好好生活就好。

原本應該感到感謝，但女網友卻覺得哪裡不太對勁。

有天下班後，她臨時停車在家門口，因為孩子在車上睡著了，便打電話請奶奶幫忙拿補習袋。結果奶奶表示自己在外面買東西，但可以馬上騎車回來。女網友急忙回應：「不用特地回來，我先送孩子去補習班，再回來拿袋子就好。」沒想到回家後，老公又對她大加責備，認為她不該麻煩奶奶。

示意圖（《雙面膠》劇照）

當晚，奶奶再次出面調停，對老公說：

媽沒關係，你們好就好，不要為了我吵架。

然而這句話卻讓女網友更感到無奈，她懷疑奶奶是否故意在老公面前塑造「委屈形象」，讓自己成為矛盾的中心。

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貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數人認為奶奶的行為有些「茶味」，甚至懷疑她是「綠茶婊」。有網友留言：

「我覺得你婆婆（奶奶）有點故意，讓你老公罵你！」

「嘴巴講不要為我吵架，然後什麼事都跑去跟兒子打小報告。」

也有人直言：「很明顯就是雙面人。」



但也有持不同意見的網友表示：

「你覺得很好那就好好珍惜吧！哪來那麼多問題？」

「先『解決』你先生吧，婆婆會跟你先生講這些，我都覺得是小事。怎你先生跟你講的時候會變『大事』？」



面對這樣的情況，有網友建議女網友應該直接和奶奶溝通，不要讓老公成為中間的傳話人。同時，也有人提醒她：

下次換你跟老公說，只要婆婆開心就好，我委屈一點也沒有關係！還有就是，什麼事都不要麻煩別人，省得落人話柄。

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