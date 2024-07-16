辣過選美合約？阿仔離婚　奶奶竟想新抱簽協議書：3年不得做這事

夫妻不和若要離婚，會在離婚協議書上寫什麼條件呢？



一名奶奶日前分享，自己的媳婦正在和兒子討論離婚事宜，她好奇：「是否可以要求對方在離婚協議書寫明，離婚3年內不得改嫁嗎？」

貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

有網民一針見血：贍養費給得夠多就可以

阿仔離婚 奶奶竟想新抱簽這協議書（01製圖）

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這名奶奶在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，媳婦正在和兒子討論離婚事宜，自己則相當好奇，能否在離婚協議書上，要求對方離婚3年內不得改嫁？

貼文一出後，多數網友不認同，紛紛表示：

「你有很多贍養費給人家嗎？沒有的話離婚了關你家屁事」

「為什麼？那你兒子離婚3年內也不能再娶嗎？」

「還是妳才是讓媳婦離婚的主因」

「請奶奶先離婚，先簽3年不改嫁，示範一下」

「什麼年代了，離婚了妳管那麼多幹嘛」

「原來婚姻還有競業條款」

「婚姻關係還要有旋轉門條款，這連古代封建制度都不可能出現的東西居然出現在2024年的SNS上，好笑耶」



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不過，也有部分網友認為錢給到位就可以，紛紛回應：

「如果贍養費給得夠多就可以！一年200萬（台幣，下同），3年600萬就好」

「先付個3000萬就可以」

「有上億的贍養費嗎？」

「那可以寫上3年後你家所有財產都歸媳婦嗎？」

「要拿多少錢問她願不願意配合這個要求吧」

「可以給個幾千萬的話，要立貞節牌坊都可以」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】