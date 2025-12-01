同住15年　人妻公審奶奶承諾出一半錢助買樓卻反口　網民意見兩極

一名人妻在網路上分享，自己與奶奶同住了15年，夫妻倆努力存錢，希望能買房搬出去住。他們積極看房，終於找到一間合適的房子，總價2800萬元（台幣，下同）。



原本奶奶表示願意幫忙出一半房款，夫妻倆才敢考慮這個價位，沒想到現在卻變卦，改口只能給500萬元，讓她十分錯愕。

人妻在網路上分享，自己與奶奶同住了15年，夫妻倆努力存錢，希望能買房搬出去住。（資料圖片）

人妻在Facebook社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，如果奶奶一開始就說只願意資助500萬，他們根本不會去考慮2800萬元的房子，而是會選擇更符合自身經濟能力的房產。

如今已經看中房子，卻臨時被告知要自行設法補足資金，讓她感到非常為難，不知該如何是好。

這篇貼文引發熱議，不少網友認為，奶奶既然當初承諾出一半房款，現在臨時改變說法，確實會讓人覺得被「放飛機」：

「就跟我公公一樣，當初跟我老公說要贊助買學區房，結果看好了又反悔錢捨不得拿出來，害我們差點開天窗小孩念不到書，沒有要幫就不要在那邊講的很好聽」

「老人家的話聽聽就好了，會不會到最後連500萬都沒有？」

「對方不是好野人，就不用期待對方多有能耐幫上忙圓夢」



但也有人認為，買房本來就是夫妻自己的責任：

「我看完好羨慕，我們連兩百萬都要自己想辦法，我是說認真羨慕的」

「拿錢就要繼續被情勒，免費的最貴」

「房子有人家的份嗎？不然就自己想辦法，肯幫忙妳要感恩了，還嫌少」

「也太貪心了吧，看2800萬的房子，妳奶奶沒想到妳這麼貪心吧」

「有500萬很好了」

「就自己住的自己買，都沒話講」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】