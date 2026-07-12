婆媳糾紛｜人妻剖腹產 奶奶冷漠行為令她心寒 網民：以後要提防
撰文：聯合新聞網
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一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，分享自己剖腹產後的住院經歷，並控訴奶奶的冷漠態度，引發網友熱議。
原PO表示，自己在剖腹產第三天因老公工作無法請假，請奶奶到醫院幫忙，但奶奶不僅抱怨忙碌，還在短暫現身後便離開，甚至在事後向丈夫抱怨原PO擺臭臉，讓她感到心寒。
原PO提到，奶奶曾答應幫忙加熱由自己媽媽準備的補品，但事後卻因不滿原PO的態度，拒絕協助，甚至挑撥夫妻關係。她憤怒表示：
幫你們家生孩子鬼門關前走一遭，要這樣被對待！
並吐露剖腹產的痛苦心情：「誰剖腹產完還可以嘻嘻哈哈？」引來大批網友共鳴。
貼文底下吸引大量回應，不少網友表示理解原PO的委屈，但也指出奶奶並非有義務幫忙：
「其實可以請看護還是月嫂，婆婆（奶奶）真的沒有義務」
「不願意幫忙沒關係，正如妳所說的沒義務」
「我剖腹產，生小孩是我想生，婆婆沒義務幫我做月子」
也有網友提醒原PO：
「至少妳知道毒婆的嘴臉了，妳以後要提防她了」
「遇到這種愛演又愛裝的婆婆，妳要小心應對」
雖然不少人對原PO表示支持，但也有意見認為她的態度可能也有問題：「我覺得您這種角度，好像也不太好相處…...」網友建議原PO專注於自己的月子調養：
「好好享受月子中心的照顧，別理那婆婆鬼話」
「好好坐月子吧」
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