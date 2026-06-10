獅子座與十二星座和諧指數一覽　難忍處女挑剔　遇水瓶隨時變孽緣

誰能在獅子座的王國裏輕鬆獲得綠卡？



獅子遇到白羊座（牡羊座）：

你們是火星撞太陽！腎上腺素雙倍套餐，玩命冒險最佳拍檔。和諧度四星半！只要不因今天誰當主角打起來，友誼小船必升級豪華遊輪。

示意圖（《初次，為了愛》劇照）

獅子遇到金牛座：

獅子看秀要頭排，金牛默默算賬單。一個揮金如土，一個精打細算。和諧度兩顆星！獅子可能把金牛當「皇家提款機」，金牛則覺得獅子像「行走的碎鈔機」。說不準哪天肉痛的金牛默默退場，獅子茫然四顧：「我的精算師呢？」

獅子遇到雙子座：

社交場上的「綜藝二人組」！獅子負責光芒萬丈，雙子負責妙語連珠。和諧度四星！但雙子的飄忽讓獅子抓狂：「我的最佳拍檔今天又去熱誰的場子啦？」關係熱度全看雙子心情。

獅子遇到巨蟹座：

巨蟹是獅子的「情緒保温杯」，專治各種表演後空虛。和諧度三星半！獅子享受被温柔崇拜，但巨蟹的敏感需求偶爾讓獅子想逃：

朕要登台，沒空哄人！

只要巨蟹肯持續投餵彩虹屁，獅子就一定願意罩着對方。

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獅子遇到獅子座：

雙獅共舞，要麼光芒萬丈，要麼互搶C位大打出手。和諧度看劇本——是史詩級合作還是宮鬥劇？最終要麼共建帝國，要麼各自稱王。

獅子遇到處女座：

獅子剛擺好POSE，處女座：「領子歪了，語法錯了，方案有漏洞……」和諧度兩星半！面對「人形糾錯儀」處女座，獅子內心咆哮：

本座需要的是讚美！不是質檢報告！

雙方關係能維持多久，取決於獅子能忍多久不吼「退朝」！

示意圖（《初次，為了愛》劇照）

獅子遇到天秤座：

優雅天秤是獅子的「皇家攝影師」，最懂如何把獅子拍得光芒四射。和諧度四星半！但天秤的選擇困難症讓急性子獅子很抓狂：「快說！金色披風還是紅色戰袍？」但兩人相得益彰還是能走很遠，獅子將成為天秤社交皇冠上最閃的鑽。

獅子遇到天蠍座：

獅子的陽光VS天蠍的暗影，雙方互相吸引又暗自較勁着誰才是「真．幕後大佬」？和諧度三星！這段關係危險又迷人，重點看誰先捅破權力窗戶紙。對於獅子的信賴程度？天蠍眯眼：「有待觀察……永遠。」

獅子遇到射手座（人馬座）：

快樂浪子射手是獅子的「玩伴天花板」！一個愛闖，一個愛演，笑聲掀翻屋頂。和諧度五星！但射手天生愛自由，獅子偶爾搖不到人時是真想解散CP。但二人的友誼如野火，燎原不滅。

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獅子遇到摩羯座（山羊座）：

獅子負責畫藍圖吹號角，摩羯默默搬磚蓋城堡。和諧度三星半！獅子嫌摩羯太悶：「慶功宴嗨起來！」 摩羯推眼鏡：「預算超了。」 不過對獅子，習慣背鍋的摩羯還是猛點頭的，OS：這合作伙伴，至少執行力靠譜。

獅子遇到水瓶座：

獅子被水瓶的外星人設吸引，驚呼：「快看！我的新玩具多酷！」水瓶翻白眼：「我是獨立個體！」和諧度三顆星！直到獅子發現水瓶的「使用說明」自己根本看不懂，才開始懷疑這是段孽緣。

獅子遇到雙魚座：

雙魚是獅子的「夢幻濾鏡」，能把獅子吹成宇宙級神話。和諧度四星！但獅子偶爾被雙魚的淚海淹沒，大喊：

Stop！本王要演英雄劇，不是苦情戲！

最終，獅子在雙魚眼中永遠是自帶聖光的偶像劇男主，故事以童話結局收場。

只要你的讚美比陽光更耀眼，你的忠誠比王座更穩固，獅子便是你最熾熱慷慨的盟友——他們守護夥伴的尊嚴，正如守護自己的榮光。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】