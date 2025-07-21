4大星座抗拒辦公室戀情　山羊工作中拒絕浪漫　愛情只會拖慢腳步

職場愛情，是以下星座的絕對禁區。



4大星座絕對不會談職場戀愛，山羊工作認真，認為戀愛只會拖慢前進步伐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座抗拒發展辦公室戀愛（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 山羊座｜摩羯座

在山羊眼中，工作可以是吃飯的碗，可以是榮耀的獎牌，但唯獨不會是浪漫的培養皿。

辦公室戀情，無異於在他辛苦砌築的職業階梯上埋下隱雷，必須先冷靜地在感性與理性間設好結界。他深知，曖昧或許令人沉醉，但拖慢進取的腳步，最終會動搖內心的安全感。

2. 水瓶座

對於高度看重精神獨立與自由空間的水瓶來說，職場戀愛近乎於作繭自縛。

他理想的工作環境：是思想碰撞與創造新奇的「實驗室」，而非漂浮着粉紅泡泡的「遊樂場」。他需要清晰的人際界限來避免純粹的合作友誼遭破壞，更不必因情感考量威脅到「我」的意志。做疏離而友善的隊友，志同道合的前行比濃情蜜意的纏綿更讓他心嚮往之。

3. 天蠍座

情深似海是真，但在職場這片複雜水域，天蠍的警覺先升至頂點。

他深知辦公室是利益與訊息交織的敏感地，一絲情愫都可能成為被利用的軟肋、被打趣的談資或被威脅的破綻。作為天生的懷疑主義者，也出於對隱私的絕對捍衛，他不許自己輕易涉入這場同事愛的冒險。

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4. 金牛座

對金牛而言，每天大部分時間要待的辦公場所是需要悉心呵護的。

他厭惡衝突與動盪，而職場戀情一旦變質，昔日温暖彼此的光可能瞬間變為最尷尬的刺，抬頭不見低頭見實在無所適從——這簡直是酷刑，打破他追求的寧靜舒適——所以必須遠離這個輸不起的遊戲。

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