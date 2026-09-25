48歲在職媽媽被父母逼提早退休湊仔 網民勸三思：不要被情緒勒索
撰文：聯合新聞網
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一名48歲女性在臉書社團「匿名2公社」發文分享人生困境，引發網友熱烈討論。
她表示自己月薪10萬（台幣，下同，約港幣2.5萬元），先生也是月薪10萬，共同育有兩名年僅5歲的孩子，存款1000萬元（約港幣250萬元），住在台北市一間22坪（約783平方呎）無貸款老公寓。
因居住環境狹窄，考慮換房，但卻遭到父母要求退休，專心照顧小孩及陪伴父母。
她坦言，雖然父母身體尚能自理，未來可請長照或外籍看護協助，但父母認為她不缺錢，應該放下工作專心家庭。然而，她面臨兩難，既捨不得現在的工作，也擔心未來孩子教育及房屋升級所需的龐大支出。
貼文曝光後，網友紛紛留言建議她不要退休：
「千萬不要這麼早退休」
「以後小孩支出會增加很多，現在退休80%會後悔」
「趁年輕能賺錢就賺錢，未雨綢繆是必需的」
「請幫傭或外籍看護，不要讓自己陷入困境」
也有網友指出，能擁有月薪10萬的工作代表能力出色，不應輕易放棄：
「48歲別退休，好好溝通，不要被情緒勒索」
「妳猶豫一定有原因，好好思考，不要做會後悔的決定」
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