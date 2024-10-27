婆媳｜無償送贈物業　10年來更堅持「一事」　網民大讚她奶奶識做

天使奶奶可遇不可求！有人妻表示，她婚後奶奶買房送給他們夫妻倆，如今十年過去了，奶奶只有在搬家時來訪過一次，之後沒有再上門過，反而讓她很希望對方偶爾來家裏過夜。不少網友大讚是「天使奶奶」，直呼「互不打擾最好，說不定奶奶也想要有自己的生活，偶爾見面聯絡各自安好」。



女網友的奶奶買房給小倆口，十年來從未上門打擾。（Canva）

一名人妻在Facebook 群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她在結婚時，奶奶買房送給他們夫妻倆，房子登記的名字為她跟老公，如今十年過去了，奶奶只有在他們搬家時來訪過一次，後來就再也沒有登門打擾，連事主生小孩的時候，奶奶也只有給錢，請親家母照顧她坐月子。

事主表示，她的奶奶唯一愛好就是到鼎泰豐吃小籠包，只要每個月載奶奶去吃一次鼎泰豐，接着再載回家，奶奶就會很滿足了。她表示，「其實我很想奶奶偶爾來我家住住，有甚麼辦法可以說服她來我家住住呢？」

相關文章：婆媳｜新抱股票勁蝕 奶奶沒跟她說甚麼 卻在群組說出兩句窩心話

+ 5

貼文引起討論：

．「奶奶腦袋清醒，妳可別犯糊塗啊」

．「妳有天使奶奶」

．「妳奶奶不想跟妳住，我家的可以送妳，90歲，家有一老如有一寶」

．「没說要，就不要自己找事」

．「竟然有這種奶奶」



還有網友建議：

．「保持距離就好，大家都舒適，偶爾吃吃鼎泰豐就很好了，大家都開心」

．「直接跟她說！跟她說偶爾也可以來家裡住住，孫子想她」

．「天使奶奶欸，我覺得互不打擾最好，說不定奶奶也想要有自己的生活，偶爾見面聯絡各自安好」

．「奶奶真好，妳也懂得奶奶的好，目前奶奶喜歡這樣生活就隨她，她更年老時，需要你們的時候，妳再接過去同住就好了」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】



爺孫｜老爺提議「生個姑姐」陪孫女玩 一年後竟真與奶奶再當爸媽

+ 3

奶奶發現孫女斷掌 驚喊她會影響父母健康 人妻不嬲更竟一同迷信

+ 6

延伸閱讀：

她嘆男友不想辦婚禮因「怕尷尬、浪費錢」 網建議：可由妳出錢

男生不愛追求異性了？他嘆朋友都已半放棄 一票過來人：CP值太低

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】