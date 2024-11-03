婆媳｜一家三口去街玩她又想一齊！天真奶奶不解新抱為何全程黑面

有一名奶奶在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她原想與兒子一家開心出遊，但媳婦卻一路擺臭臉給她看，讓她不解媳婦到底在氣甚麼？貼文一出，引發網友熱議，紛紛笑稱：「好沒有邊界感！」



一位奶奶原想與兒子一家開心出遊，但媳婦卻一路擺臭臉給她看，讓她不解媳婦到底在氣甚麼。（Canva）

事主透露，日前兒子一家3口要出遊，就在他們準備出發前，她表態「我也要去」，兒子和孫子都很開心說好，她心想為了讓媳婦坐後座方便照顧小孩，於是就主動坐到兒子旁邊的副駕駛座。

事主指出，一路上媳婦一直擺臉色給她看，整個臉超級無敵臭的，不知道媳婦到底在氣甚麼？讓她覺得非常掃興。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

・「副駕是女主位」

・「這要是我奶奶，我會當場下車」

・「憑甚麼坐副座，我先生都趕他媽去坐後座，不讓他媽坐前座」

・「人家一家3口，硬要湊熱鬧」

・「你可以去後面顧小孩，做個討喜的奶奶好嗎？不然就別跟了」

・「副駕駛座是女主人的位子，應該是妳要坐後面幫忙看小孩吧」



不過，也有網友分析指出不僅是副駕駛座的問題，是：

・「有跟屁蟲」

・「氣妳不識相」

・「要有自知之明，顧人怨就別跟」

・「問題是媳婦不想讓奶奶跟啊」

・「哈，你就白目啊！建議拜託給年輕人自己空間」

・「年紀大了要會看臉色，下次記得沒人邀請，就不要跟了，知道嗎？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】