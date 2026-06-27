日本心理測驗｜去遊樂場最想玩哪機動遊戲？揭露你人生最缺乏什麼
撰文：ETtoday
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現代人生活忙碌，早晚重複一樣的行程，不知不覺變得枯燥乏味。
若是不清楚自己心中真正渴望的事情，可以參考日網charmmy的一項心理測驗，「到遊樂園最想玩的項目」，選擇出你內心真實想法！
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若你成為遊樂園的主人，你最想要玩以下哪一個項目？
Ａ：摩天輪
Ｂ：過山車
Ｃ：旋轉木馬
Ｄ：小型賽車
A. 摩天輪解析：
選擇摩天輪的人很容易沉浸在自己的夢想中，但是偏偏停留在原地止步不前，而且你也安於目前的舒適圈，對於要不要跨出這一步充滿疑惑，其實你不是不了解自己內心的聲音，而是應該勇敢正視自己，說不定會有意想不到的結果。
B. 過山車解析：
你容易被事物的表面所蒙蔽，常常喜好新鮮刺激的事情，因此快速的生活步調逐漸讓自己變得越來越疲憊，有時候慢下來體會和感受才是最重要的，而不是一晃眼稍縱即逝。
C. 旋轉木馬解析：
選擇旋轉木馬正好彰顯了你內心缺少的那一部分，你很少有空閒的時間留給自己，反而一股腦把工作排滿，讓自己連鬆一口氣的時間都沒有，而且容易陶醉在虛假的友情中，這樣不見得比較快樂。
D. 小型賽車解析：
你應該直來直往講出自己內心的想法，而不是一直勉強自己屈就別人，而且委屈自己這條路是沒有盡頭的，只有你勇敢拒絕，才可能活出你自己。
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