家居風水禁忌｜雪櫃放錯位置損財運 「大門直通廚房」對子孫有害
撰文：聯合新聞網
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風水是一種古代的傳統習俗，憑藉墓地、屋宅的所處位置、坐向方位、布置格局，來改變個人或家族的氣運。
台灣命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享家裡家具錯誤的擺設方式，如果放錯位置，很可能影響財運，甚至破財。
家具如果擺錯位置 很可能影響財運：
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開門見１
如果一進大門就直接看到雪櫃，可能會破財，因為雪櫃本身是廚房三寶，代表財庫之一，如果擺在大門前，意旨家中的開銷花費會變大。
建議可以將雪櫃改放到內側，開門就不會直接看到。
大門直通廚房、後陽台
如果進門直接可以通往廚房或看到後陽台（按：功能類似香港住宅的工作平台），可能會有漏財的情況，代表子孫向外發展，運勢會因此受阻。
建議可在房子走廊或客廳放一個屏風，視覺上就可以遮擋廚房。
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。
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