漏水即變窮！家中出現4狀況恐是破財徵兆　廁所潮濕損健康又傷財

水不僅是我們賴以生存的資源，也是財富的象征。《搜狐網》點名家中4個關於水的佈局和使用習慣，指出在風水學中，水的流動性能帶來活力與繁榮，但若處理不當也可能導致財富損失。



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水龍頭漏水

水龍頭，是家中用水的源頭，不能出現絲毫的差錯，如果發生漏水的情況，千萬不可大意，隨便找個桶或盆接著，這樣看似沒有將水浪費，但實際卻是非常不利的，是典型的破財之兆，長久下去，就意味著家人的財富如水流出家中，使得家人財運發展越來越差。大家要定期檢查水龍頭，確保它處於良好的工作狀態。

水流方向朝外

大家可能不太注意家中水流方向，但在風水學中卻非常重要，通常情況下，無論家中水龍頭方向，還是掛畫中水流的方向，都一定要朝向屋內，不可正對大門或窗戶，這樣就會形成「財水外流」之局，導致家人賺得多也花得多，錢財難以累積和保持。

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廁所潮濕

廁所是家中的用水重地，如果長期水氣過重，不僅對家人健康不利，還會為家人招來不吉之事，讓事業和生活阻礙重重，建議要定期清潔廁所，多打開窗戶，保持廁所內的乾燥和通風，如此才有助於維持家中的正能量，利於家人的財運發展。

水景佈置失當

一些人家中會佈置一些水景，比如魚缸、小型盆景等，既能增加居住環境美感，又能生旺財運，是非常不錯的方法，但是要注意，水景的擺放位置非常重要，一來，要避免正對門窗或爐灶，造成財富的流逝和家人的爭吵；二來，儘量擺放在家裡吉祥的方位，比如客廳財位，這樣就可帶動財位的生氣，讓家人財源廣進；三來，水景要和住家空間的裝飾風格相協調，以免空間雜亂，擾亂和諧的氣場。

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