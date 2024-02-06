家居風水｜大門口、露台7位置別放鏡子！3大建議避免鏡子影響運勢

在居家擺飾中，鏡子是每個家庭的必備物品，可以整理服裝儀容，不過鏡子如果擺錯地方，會影響個人運勢！



鏡子應該要放在哪裏？放錯地方會怎麼樣？來自台灣的命理專家林子玄表示，有7個地方不應該放鏡子。

家中鏡子放哪裏，原來都有學問！（按圖了解）

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鏡子放錯地方的影響

林子玄老師表示，人是視覺動物，鏡子的反射倒影多少會嚇到自己，會影響精神層面比較多，一個人精神狀況長期不好，會干擾思緒和判斷，自然會影響運勢。

鏡子擺放的7大禁忌

林子玄老師說明，以下7個地方不適合放鏡子，建議調整鏡子的位置：

大門口

大門正對的位置，或是玄關處，這是最不宜放置鏡子的地方，因為當你一進門的瞬間，鏡子反射的正是你自己，容易讓人感到不安。

廚房

廚房門不適合放鏡子，平時漆黑的廚房，在打開燈的同時看到自己，容易受到驚嚇。

露台、廁所、走廊盡頭

露台、廁所和走廊盡頭不能放鏡子，這些位置也是容易在一開燈的瞬間，讓你看到自己，增加焦慮感。特別是走廊，有些人會在家中的走廊底部，擺放一個大鏡子，這樣會造成每一個家人在回房間的時候，都會與鏡中的自己四目相對，應盡量避免這樣的擺放方式。

小孩房、父母房

這些地方也要避免擺放大面積的鏡子，因為剛睡醒、精神不集中的時候，一旦打開燈或進入房間，看到鏡中的自己容易產生錯覺，甚至感到害怕。

房間擺放鏡子的正確方式

林子玄老師建議，即使在房間擺放鏡子，也要避免擺放大面積的鏡子，更不要直接照到床上，可以降低在精神狀態不佳時，被自己嚇到的可能性。可以考慮使用有蓋子的鏡子，在不使用的時候可以蓋住，減少對人的直接反射。

在鏡子的擺放上，還是有一些地方是可以考慮的，例如在大門進來之後，可以將鏡子擺放在側邊，讓人需要轉過身才能看到自己，這樣就不容易自己嚇到自己。此外，一些可以收納的鏡子也是不錯的選擇，需要時取出使用，不需要時放在一旁，減少反射的機會。

林子玄老師表示，合理擺放鏡子可以改善家居風水，創造一個輕鬆、舒適的家居環境。避免將鏡子擺放在容易讓人嚇到自己的位置，有助於提升家中的氛圍，讓家人感到更加安心和愉快。

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