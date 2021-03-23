百元紙鈔驚現「血紅符咒」！台女怕怕PO網求解　原來是招財秘技

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-23 17:30

許多店家在忙碌的時段，沒時間仔細檢查顧客給的鈔票真偽，有時還會意外收到塗鴉、折損或假的鈔票，不過日前台灣有市民的店家在打烊前，收到一名顧客阿嬤給的百元（台幣）鈔票，上頭還印有疑是「血紅色符咒」的圖案，讓她相當緊張，擔憂是否會有習俗上的問題。

台灣一名女網友在Facebook Group《爆怨公社》發文表示，21日晚間打烊前，店裡來了一名阿嬤，對方消費後結帳時拿了張百元台幣付錢，但她發現鈔票上被蓋有疑似符咒的鮮紅色圖案，讓她遲疑了一下，由於不好意思請顧客再換一張，最後還是收下了，不過她仍擔心是否會帶來習俗上的問題，只好詢問網友：「有人收過嗎？」

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貼文曝光後引起網友關注，紛紛留言分享類似經驗：「我都拿到上面寫電話的」、「我收過有畫八卦符的，馬上拿去花掉」、「我收過冥府銀行的」、「我之前也收到百鈔空白處蓋宮廟滿版章」，也有人認為：「說不定是土地婆婆給妳的發財金」、「我會婉轉要求換一張」。

另外也有內行人解釋：「用它吸金或轉運，也許她自己也不知道，因害怕轉給妳也說不定，害怕就捐贈給需要的人或捐功德箱」、「看起來是招財符」、「賭博的符令，應是茅山出來的」、「發財金或錢母」，而最後這名網友也決定將鈔票拿去王爺廟的功德箱硬碰硬。

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